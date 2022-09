BAD concede financiamento de 10 milhões de dólares a Cabo Verde

O Presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, anunciou que o Banco vai conceder um financiamento a Cabo Verde no valor de 10 milhões de dólares para fazer face às consequências da guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito na conferência de imprensa realizada, hoje, após a inauguração do porto do Maio.

Adesina disse igualmente que o BAD quer apoiar Cabo Verde com um investimento de 20 milhões de euros para ajudar o país a estabelecer empresas de processamento alimentar. "A agricultura é importante", destacou.

"Cabo Verde pode contar comigo como amigo e com o banco como financiador", apontou o Presidente do BAD no final da declaração que fez aos jornalistas.

Quanto ao primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva defendeu, na conferência, que a parceria entre Cabo Verde e o BAD tem sido benéfica para o país. "O facto de o BAD ter entrado neste projecto do Maio é sinal de que o BAD acreditou e viu que ia ter retorno. O BAD é um banco que acredita no desenvolvimento de África e no desenvolvimento de Cabo Verde".

De recordar que a relação entre Cabo Verde e o BAD remonta a 1977 e que, desde essa data, este banco já investiu mais de 600 milhões de dólares em Cabo Verde.

"Investimos e vamos continuar a investir", disse o pca do BAD, que defendeu que o governo deve continuar a investir na infra-estruturação do país.

Adesina, tal como já tinha feito durante a manhã, insistiu que Cabo Verde deve apostar fortemente no desenvolvimento das ligações com África, "através do corredor Praia-Dakar-Abidjan, porque essa é uma infra-estrutura essencial. Cabo Verde pode contar com todo o apoio do BAD na sua concretização".