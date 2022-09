BAD insta ao aumento das ligações entre Cabo Verde e o continente africano

O PCA do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, defendeu hoje, durante a cerimónia de inauguração do porto do Maio, que Cabo Verde deve explorar mais as ligações com África.​ Segundo este responsável do BAD, "o corredor Praia-Abidjan deve ser explorado e desenvolvido".

Durante o discurso que fez o presidente do BAD recordou que Cabo Verde tem sido alvo de grandes investimentos por parte daquela instituição financeira. "O BAD já investiu mais de 600 milhões de dólares em Cabo Verde", disse, assegurando que os investimentos no país são para continuar. "E o Maio não vai ficar de fora. O Maio não pode continuar a ficar para trás", observou. Já o primeiro-ministro, que presidiu o acto inaugural, disse que o cenário que existe entre São Vicente e Santo Antão pode ser replicado entre Santiago e o Maio. "Este é o momento do Maio", disse Ulisses Correia e Silva, garantindo que o governo "vai continuar a trabalhar para que o Maio possa atingir todo o seu potencial". Com a inauguração do porto, a ilha vai ter uma maior dinâmica económica e o chefe do Executivo prometeu igualmente um aumento da oferta de formação profissional "para que os habitantes do Maio, especialmente os mais jovens, possam estar preparados para o futuro desta ilha". "As oportunidades vão surgir", concluiu o primeiro-ministro. Ulisses Correia e Silva elogiou ainda a iniciativa do BAD em criar o Compacto Lusófono que recentemente assegurou garantias da parte de Portugal no valor de 400 milhões de dólares a serem investidos nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

