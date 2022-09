Cabo-verdianos consideram que actual situação económica do país não permite poupar dinheiro

Dados do INE mostram que 93,7% dos cabo-verdianos consideram que a actual situação económica do país não permite poupar dinheiro. Comprar carro só daqui há dois anos.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), para as famílias inquiridas, nos últimos 12 meses, tanto a situação económica do seu lar como a situação económica do país evoluíram negativamente face ao trimestre homólogo.

Na opinião dos inquiridos, os preços aumentaram enquanto o desemprego diminuiu relativamente ao mesmo período do ano 2021.

Relativamente ao item poupança, a maioria (93,7%) dos inquiridos no segundo trimestre do ano de 2022 considerou que, ainda, a actual situação económica do país não permite poupar dinheiro.

No trimestre homólogo, esse percentual foi de 83,8%, o que representa um aumento (9,9 pontos percentuais) entre os dois períodos.

O INE realça que 2,7% dos inquiridos afirmaram ser possível poupar algum dinheiro com a actual situação económica do país, sendo que, no trimestre homólogo, era de 12,1%, apresentando um decréscimo de 9,4 pp.

De acordo com os inquiridos, para os próximos 12 meses, tanto a situação financeira das famílias como a situação económica do país deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo.

Já para as famílias inquiridas, tanto o desemprego como os preços deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo.

Cerca de 93 em cada 100 entrevistados afirmaram ter a certeza absoluta que não tencionam comprar um carro

nos próximos dois anos.

Os dados apontam ainda que no 2º trimestre de 2022, 11,6% dos inquiridos afirmaram que provavelmente sim, irão construir ou comprar uma casa (contra 17,9% no período homólogo), representando uma diminuição de 6,3 pp.