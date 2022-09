​Sal acolhe XII Encontro de Estatísticas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa

A ilha do Sal acolhe de 15 a 17 deste mês, o XII Encontro de Estatísticas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa.

Segundo uma nota do Banco de Cabo Verde, este encontro tem como objectivo promover, estimular e dinamizar a troca de experiências no domínio das estatísticas entre os Bancos Centrais.

“Este encontro, que se realiza no âmbito do programa de cooperação entre os Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa, a cada 2 anos, acontece pela segunda vez em Cabo Verde, sendo uma oportunidade de discussão de temas relevantes no âmbito das estatísticas”, lê-se no documento.

A mesma fonte indicou que este encontro reveste-se de grande importância, na medida em que permite a partilha das melhores práticas incentivando os Bancos Centrais a estreitar a colaboração e a cooperação em diversos domínios.

“As principais transformações ocorridas nos últimos anos na produção de estatísticas nos Bancos Centrais” e “A importância de uma estratégia de comunicação das estatísticas para diferentes utilizadores das estatísticas”, são dois dos principais temas a serem apresentados e debatidos.

Neste encontro estarão presentes representantes dos departamentos de estatísticas dos Bancos Centrais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e a Autoridade Monetária de Macau por via remota.