Medidas de mitigação dos aumentos nos combustíveis e electricidade custaram, até agora, 1 milhão 328 mil contos

As medidas de mitigação dos aumentos dos preços dos combustíveis e electricidade devido ao impacto da guerra na Ucrânia custou ao governo, até agora, 1 milhão 328 mil contos.

O anúncio foi feito, pelo ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, em conferência de imprensa.

“Das medidas implementadas, até este momento, estamos a falar de um custo efectivado de 1 milhão 328 mil contos, abrangendo o sector de electricidade e o sector de combustíveis. Isto inclui compensação pelo diferencial das medidas tomadas de Abril a Junho e inclui as medidas de alteração das taxas aduaneiras que estão em vigor até o final do ano. Até Setembro tem um benefício superior a 300 mil contos. No caso anterior foram 321 mil contos de Abril a Junho. Só na parte de electricidade, até agora, estamos a falar de cerca de 700 mil contos já engajados”, anunciou.

Conforme referiu o governante, em Abril evitou-se o aumento médio em cerca de 18.4%, evitado no mês de Maio 15.2% e em Junho 14.8%.

Como exemplo, Alexandre Monteiro citou o caso do gás butano cujo preço foi fixado, no mês de Março pelo governo, perto de 177 ECV/litros como preço máximo e sem nenhuma medida seria 191,8 ECV/litro.

“Portanto, 31% ao preço actual. Estamos no mês de setembro e hoje o preço está em 145.9 ecv/litro. Temos aqui por exemplo a garrafa de 3 kg que foi fixado o preço máximo de 531 escudos e evitou-se que chegasse a 575 escudos e o preço actual é 438. É proporcional em relação às outras embalagens”, exemplificou.

Em relação à gasolina, o ministro afirmou que sem nenhuma medida o preço atingiria 220 escudos por litro no mês de Junho, portanto 49% ao preço actual de Setembro. E o preço máximo verificado durante esse período desde o início da guerra foi de 190.7 escudos por litro. E actualmente o preço é de 147.7 escudos por litro.

No mês de Julho evitou-se um aumento de 10%, 8% no mês de Agosto e 8% no mês de Setembro.

“Portanto, houve diminuição por causa da evolução internacional dos preços do petróleo, mas sem as medidas não teríamos a dimensão de redução que se contatou nesses três meses. Em relação ao gasóleo temos a mesma situação. Sem nenhuma medida os preços atingiriam 203 escudos por litro, significa 23% superior ao preço actual. E o preço máximo verificado nesse período, desde o início da guerra, é de 181.3 escudos por litro. O preço actual de Setembro é de 165.6 escudos por litro”, revelou.

Segundo o governante, no que tange a tarifa de electricidade, sem nenhuma medida, o preço seria hoje mais de 50% superior ao preço actual.

Se nenhuma medida tivesse sido tomada, as famílias inscritas no cadastro social pagariam 34,5 escudos/kwh.

“É preciso ter em conta que aqui estão incluídas o reforço da tarifa social de 30 para 50%, alteração da taxa do IVA de 15 para 8% e as medidas tomadas agora também de aumento zero no caso da tarifa social”, pontuou.