Fraudes já representam mais de 10% das queixas dos clientes dos bancos em Cabo Verde

Mais de 10% de todas as queixas dos clientes do sector bancário recebidas em 2021 pelo Banco de Cabo Verde (BCV) foram sobre fraude, indicam dados de um relatório do BCV compilados hoje pela Lusa.

De acordo com o relatório de supervisão comportamental do BCV, durante todo o ano de 2021 foram abertas um total de 40.651 contas bancárias, “o que perfaz um total acumulativo de 799.833 contas bancárias à ordem existente em todas as instituições bancárias que compõem o sistema financeiro nacional”, que conta com sete bancos comerciais, tratando-se de um aumento de 5,4% face a 2020.

A Caixa Económica liderava em número de contas activas no final de 2021, com 361.364, tendo recebido 52 queixas relativas a contas bancárias, seguido do Banco Comercial do Atlântico (BCA) com 261.338 contas activas, mas 111 reclamações. O Banco Interatlântico é o quarto com maior número de contas activas, 55.227, e 26 queixas recebidas sobre as mesmas ao longo do ano passado.

O relatório refere que durante o ano de 2021 foram recebidas pelo BCV, globalmente, um total de 327 reclamações dos consumidores dos produtos e serviços bancários, mantendo a “tendência de crescimento” nesta matéria: Em 2020 tinham sido registadas 313 queixas pelo banco central, em 2019 um total de 275 e em 2018 mais 250.

O BCV aponta que mais de 11% das reclamações recebidas na instituição em 2021 foram relativas a fraude, nomeadamente “um grande número de reclamantes vítimas de ‘phishing’”.

Essas reclamações por fraude ocorreram “maioritariamente” através da clonagem e posterior uso de cartões bancários, pela utilização de credenciais de segurança de cartões de débito e Internet ‘banking’, mas também “dentro das próprias agências dos bancos, nos balcões de atendimento, alegadamente, com recurso a assinaturas falsificadas nos talões de levantamento”, permitindo levantar numerário ilicitamente.

A Lusa noticiou em Agosto que os lucros dos sete bancos comerciais que operam no país aumentaram quase 20% em 2021 e empregando praticamente 1.300 trabalhadores.

Segundo as contas de 2021 apresentadas publicamente pelos bancos que operam em Cabo Verde como Instituições de Crédito de Autorização Genérica (ICAG), para trabalharem com clientes residentes no arquipélago, compiladas pela Lusa, o resultado líquido total ascendeu no ano passado a mais de 3.684 milhões de escudos (33,5 milhões de euros), o que compara com os lucros totais superiores a 3.091 milhões de escudos (28 milhões de euros) em 2020 (+19,2%).

Todos os sete bancos registaram lucros em 2021, liderados pelo BCA, com um resultado líquido de 1.424 milhões de escudos, e pela Caixa Económica de Cabo Verde, com 967,8 milhões de escudos.

O Banco Interatlântico, somou lucros de mais de 282,8 milhões de escudos em 2021 e os angolanos do BAI Cabo Verde mais de 150,2 milhões de escudos.

Contudo, apenas quatro dos sete bancos comerciais cabo-verdianos declararam que vão pagar dividendos aos acionistas, contrariamente ao que aconteceu em 2020 devido às medidas prudenciais adotadas pelo sector face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

Esses dividendos, relativos aos lucros de 2021, ascendem assim a mais de 1.274 milhões de escudos.

Além dos sete bancos com licença genérica, funcionavam em Cabo Verde quatro bancos apenas para clientes não residentes, considerados 'offshore', como Instituições de Crédito de Autorização Restrita (ICAR), regime que terminou no final de 2021.

Ao abrigo da legislação aprovada pelo parlamento, apenas um desses, o Banco de Fomento Internacional (BFI), pediu e concluiu a transformação para licença genérica.

Os restantes três, casos do Banco Montepio Geral Cabo Verde, do grupo português Montepio, do BIC Cabo Verde, detido pela empresária angolana Isabel dos Santos, e do Banco Privado Internacional (BPI), optaram por não pedir essa transformação e estão em processo de liquidação.