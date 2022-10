Banco Central Europeu sobe taxas de juro

"Um número muito elevado de membros" do Conselho do Banco Central Europeu (BCE) votou a favor do aumento das taxas de juro, de 75 pontos base, para 1,25%, na reunião de Setembro, foi hoje anunciado.

Segundo as actas da reunião de Setembro da instituição monetária hoje divulgadas, grande parte do BCE, cuja percentagem não é especificada, "manifestou preferência por aumentar as taxas de juro do BCE em 75 pontos base". As actas indicam que a referida grande parte do conselho considerou que o aumento de 75 pontos base era "uma resposta proporcional às revisões em alta das perspectivas de inflação e um sinal importante de que a instituição estava determinada a trazer a inflação de volta ao seu objectivo de 2% de forma atempada". O Conselho do BCE considerou a inflação mais elevada do que o esperado e a revisão em alta das projecções a médio prazo como um apelo a "um ritmo mais rápido de normalização da política monetária". Além disso, os mercados já tinham fixado os preços num aumento das taxas de juro mais elevado do que em Julho, quando o BCE aumentou o preço do dinheiro em 50 pontos base em resposta aos últimos dados sobre a inflação. O BCE decidiu em Setembro aumentar as suas três taxas de juro directoras em 75 pontos base. Desde 14 de Setembro, a principal taxa de refinanciamento situa-se agora em 1,25%. A facilidade de crédito marginal, na qual concede empréstimos aos bancos durante a noite, é de 1,50%; e a facilidade de depósito, na qual remunera depósitos durante a noite, é de 0,75%. "Alguns membros manifestaram uma preferência por um aumento das taxas de juro directoras do BCE em 50 pontos base", acrescenta a acta. Mas o Conselho do BCE considerou que "um aumento de 25 pontos base era insuficiente" para conter a inflação.

