Iniciativa de Mobilidade e Empregabilidade Laboral Cabo Verde – Portugal adiada

A Iniciativa de Mobilidade e Empregabilidade Laboral Cabo Verde – Portugal 2022 foi adiada para uma data a definir. O evento estava previsto para os dias 20 no campus da Uni-CV na Praia e 22 na Escola Comercial e Industrial do Mindelo.

A informação é avançada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) através de um comunicado no Facebook.

“Vimos por este meio informar que, por motivos de logística, a Iniciativa de Mobilidade prevista para os dias 20 e 22 de Outubro foi adiada para uma data a definir, não sendo ainda possível indicar novas datas para a sua realização”, lê-se.

De referir que a Iniciativa de Mobilidade e Empregabilidade Laboral Cabo Verde – Portugal 2022 tem por objectivo promover o contacto entre empregadores e potenciais candidatos em Cabo Verde, através dos canais formais de ajustamento entre oferta e procura de emprego, assegurados pelos serviços públicos de emprego de ambos os países.

Surge no quadro do acordo de mobilidade entre Portugal e os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O evento é aberto às entidades empregadoras, com ou sem fins lucrativos, de qualquer sector de actividade económica desde que se inscrevam e apresentem ofertas de emprego para validação, prévia, do IEFP e verificação do cumprimento de outros critérios legais.

As entidades podem, também, fazer-se representar com ofertas de emprego pelo IEFP, ou por uma associação empresarial.

Face ao número de inscrições o IEFP teria de proceder à selecção das entidades, por questões de organização e espaço em feira.