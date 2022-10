Alsa Todi tem 61 motoristas à espera de visto em Cabo Verde

A Alsa Todi, empresa de transportes públicos rodoviários na Península de Setúbal, Portugal, contratou 20 motoristas nas últimas semanas em território nacional e tem 61 à espera de visto em Cabo Verde, para melhorar o serviço, revelou hoje a empresa.

“Nas últimas duas semanas contratámos mais 20 motoristas, alguns dos quais já estão ao serviço e outros a acabar a formação, para além de mais 61 que contratámos em Cabo Verde e que estão

melhorar o serviço e continuamos a desenvolver esforços nesse sentido”, acrescentou.

a aguardar a emissão de vistos”, disse à agência Lusa fonte oficial da Alsa Todi.

“Temos um responsável da empresa a acompanhar todo o processo em Cabo Verde. Estamos empenhados em

Contactado pela agência Lusa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal confirmou que “o pedido de vistos [para os motoristas contratados pela Alsa Todi em Cabo Verde] deu entrada no escritório consular do Mindelo no passado dia 28 de Setembro”, adiantando que os referidos vistos “estão a ser processados para que o processo fique concluído o mais rapidamente possível”.

Mesmo sem ter ainda o quadro de motoristas necessários totalmente preenchido, a Alsa Todi garante que já houve uma melhoria substancial do serviço público de transportes rodoviários nas últimas semanas.

A melhoria no serviço da Alsa Todi, empresa que assegura os transportes públicos rodoviários nos concelhos de Setúbal, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela e Barreiro, na área 4 da Carris Metropolitana, é confirmada pelos utentes e pela Câmara de Setúbal, embora todos sublinhem que ainda há muito para melhorar.