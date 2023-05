Alsa Todi vai recrutar mais 18 motoristas em Cabo Verde

A empresa de transportes rodoviários na Península de Setúbal Alsa Todi, em Portugal, tem a decorrer um processo que vai permitir contratar mais 18 motoristas oriundos de Cabo Verde.

Informação avançada pela Reference Partner, através de um comunicado de imprensa.

Segundo a mesma fonte, o inspector-geral do Trabalho de Cabo Verde, Anildo Fortes, esteve na sede da Alsa Todi, em Setúbal, para contactar directamente com os trabalhadores cabo-verdianos que foram contratados para trabalhar em Portugal, no passado dia 22 de Maio.

O comunicado informa ainda que a visita foi de Anildo Fortes foi foi acompanhada, entre outros, por um responsável da Autoridade para as Condições do Trabalho, da delegação de Setúbal.

O encontro, diz o comunicado, permitiu a troca de impressões com alguns dos 50 trabalhadores de Cabo Verde que já estão em Portugal e saber como foram recebidos, quais as condições de trabalho em que se encontram e planos para o futuro.

“Um encontro informal, em que os trabalhadores manifestaram a clara intenção de continuar a trabalhar na empresa e trazerem as suas famílias para Portugal. Recorde-se, e tendo em conta a falta de profissionais disponíveis em Portugal, que a Alsa Todi lançou um projecto inédito que levou à contratação de 50 motoristas em Cabo Verde e tem a decorrer um processo que vai permitir a contratação de mais 18 colaboradores”, consta.

Para Juan Gomez Pina, responsável da Alsa em Portugal, esta visita permitiu “confirmar a plena integração dos trabalhadores de Cabo Verde e o contributo que estão a dar junto de todos os profissionais da Alsa Todi na defesa do transporte público nesta região da margem sul de Lisboa”.

De referir que os 50 motoristas contratados pela Alsa Todi chegaram a Portugal entre a última semana de Outubro e a primeira semana de Novembro de 2022, depois da empresa recorrer a Cabo Verde devido à falta de mão-de-obra naquele país.

Os motoristas contratados são todos da ilha de São Vicente visando reforçar o serviço do transporte público rodoviário nos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela e Setúbal.