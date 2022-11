Ministro afirma que 2023 será o ano de retoma do turismo

O ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, afirmou hoje que 2023 será “decididamente” o ano da retoma do turismo, com um perfil de turistas que vai fomentar o operador hoteleiro nacional.

Carlos Santos falava em declarações à imprensa momentos depois de ser ouvido pela Comissão Especializada do Parlamento em Economia, Ambiente e Ordenamento do Território, a propósito da aprovação do OE 2023. Conforme referiu, o Orçamento de Estado para 2023 (OE2023) prevê um montante de um milhão e quatrocentos escudos para o funcionamento do ministério para continuar a fomentar o crescimento dos sectores de Turismo e Transportes. “Quando nós estamos a falar do orçamento de funcionamento, estamos a falar de um milhão e quatrocentos escudos, que não difere muito daquilo que foi 2022, até porque reflecte o tempo, o momento porque estamos a passar. Há algumas contenções que têm que ser feitas”, especificou. A nóivel do turismo, disse que os dados preliminares apontam que até o final do ano o país fique próximo dos 80% daquilo que foi ano de 2019. Quanto a 2023, diz estar a registar com agrado a procura que está a haver relativamente a Cabo Verde e com um perfil de turista que começa a ser diferente, um turista mais fora dos grandes operadores, que vai fomentar decididamente o pequeno operador hoteleiro, que normalmente é cabo-verdiano. “2023, decididamente, é o ano da retoma do turismo, estamos a espera disso, temos bons dados que nos leva a acreditar nisso pela capacidade que Cabo Verde teve, em pouco tempo de demonstrar que nós, a nível dos protocolos e das regras de segurança sanitária e também no nível de vacinação que nós tivemos, somos um destino confiável”, afirmou. Por isso, o ministro considera que a estabilização dos transportes aéreos será pedra fundamental e angular para garantir esse fluxo e permitir que a ambição de alargar o âmbito territorial da ilhas de acolhimento seja concretizada.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.