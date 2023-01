Movimentados mais de 2 mil milhões escudos entre 28 de Dezembro e 01 de Janeiro de 2023

Os cabo-verdianos movimentaram mais de 2,100 milhões de escudos na rede vinti4 no período entre 28 de Dezembro e 01 de Janeiro 2023, de acordo com dados disponibilizados à Inforpress pela Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP).

De acordo com os dados, no período de referência foram registados 415.664 operações de compra nos terminais de Pagamento Automático (POS), no valor de mil trezentos e dez milhões, setecentos mil e cento e trinta escudos (1.310.700.130), superior em 26% em relação ao período homólogo em 2021.

Em levantamentos nos caixas vinti4 foram realizadas 133.595 operações, totalizando em setecentos e oitenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil escudos (789.455.000), mais 13% em relação ao período homólogo de 2021.

A mesma fonte indicou que no total foram movimentados nas operações “compras e levantamentos”, na rede vinti4, um total de 549.259 operações que representa em termos de valor absoluto dois mil e cem milhões cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta escudos (2.100.155.130) com aumento na ordem de 22 e 21 %to respetivamente.

A nível de transferências foram registadas 5.046 operações no total de cento e setenta e três milhões cento e sessenta e seis mil cento e noventa e quatro escudos (173.166.194), um aumento de 46% no número de operações e 49% no valor.