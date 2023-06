Cabo Verde é segundo país com mais liberdade económica na África Subsaariana

Cabo Verde é o segundo país na África Subsariana, a seguir a Maurício, mais bem colocado no Índice de Liberdade Económica de 2023 e 47ª no Índice de 2023, segundo um relatório anual elaborado pela Fundação Heritage, divulgado hoje.

“A pontuação de liberdade económica de Cabo Verde é de 65,8, tornando a sua economia a 47ª mais livre no Índice de 2023. Sua pontuação é 0,9 ponto pior do que no ano passado. Cabo Verde ocupa o 2º lugar entre 47 países da região da África Subsaariana, e sua pontuação geral é superior à média regional”, diz o relatório.

O Índice de Liberdade Económica distribui os 178 países analisados por cinco secções sendo “livres” (80 a 100 pontos), “quase livres” (70 a 79,9), “moderadamente livres” (60 a 69,9), “maioritariamente não livres” (50 a 59,9) e “reprimidos” (40 a 49,9).

O arquipelágo teve um desempenho relativamente bom em muitos dos quatro pilares da liberdade econômica, conforme a mesma fonte que afrima que as bases da liberdade económica são sólidas com direitos de propriedade fortemente protegidos em comparação com outras economias da região.

Ainda conforme o documento, a pontuação dos direitos de propriedade do país está acima da média mundial, bem como a sua pontuação de efectividade judicial e sua pontuação de integridade governamental.

O 'ranking' deste ano estabelece a seguinte hierarquia no universo lusófono: Portugal(30º), Cabo Verde (47º), São Tomé e Princípe (74º), Brasil (127º), Angola (130), Moçambique (134º), Timor Leste (159º) e Guiné Bissau (165º).