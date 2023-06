Cabo Verde quer ajudar empreendedores chineses a entrarem em África

​Um memorando de entendimento assinado hoje entre o Governo de Cabo Verde e uma associação de Macau pretende, entre outros objectivos, facilitar a entrada de empreendedores da região chinesa da Grande Baía no continente africano.

Através do memorando, assinado em Macau com a Associação de Empreendedorismo e Inovação Macau–China e Países de Língua Portuguesa (AEIMCP), a Cabo Verde Digital, programa governamental que promove o empreendedorismo e a inovação, quer "estabelecer parcerias sólidas" que permitam ao arquipélago africano posicionar-se como "plataforma tecnológica no meio dos continentes".

"Explorar as oportunidades no ecossistema de Macau permitirá ao arquipélago internacionalizar as soluções tecnológicas feitas no país, bem como promover Cabo Verde enquanto plataforma para o mercado africano", disse em comunicado a Cabo Verde Digital.

O documento, assinado pelo director da Cabo Verde Digital, Milton Cabral, e o presidente da AEIMCP, Marco Duarte Rizzolio, "constitui as bases" para que Cabo Verde sirva de entrada aos empreendedores da região da Grande Baía no continente africano, "enquanto Macau posiciona-se como uma porta de entrada na China para os empreendedores com base em Cabo Verde", apontou a nota.

A Grande Baía é um projecto de Pequim para criar uma metrópole mundial que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong, numa região com cerca de 80 milhões de habitantes e com um Produto Interno Bruto (PIB) superior a um bilião de euros, semelhante ao PIB de Austrália, Indonésia ou México, países que integram o G20.

Marco Duarte Rizzolio notou à Lusa que, com a parceria, a Cabo Verde Digital vai "ter acesso privilegiado ao 929 Challenge", competição coorganizada pela AEIMCP para apoiar o desenvolvimento de negócios inovadores.

O concurso, coorganizado pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau) e por várias universidades e instituições de Macau vai trazer este ano, pela primeira vez, ‘startups’ dos países de língua portuguesa a Macau em Outubro, depois de duas edições online, devido às restrições fronteiriças da pandemia da covid-19.

"Com a assinatura deste protocolo, 'startups' cabo-verdianas terão a chance de participarem na competição de forma destacada, nomeadamente na fase final, a ter lugar em Macau, em Outubro próximo", referiu ainda o comunicado.

O acordo, com validade de dois anos, contempla, entre outros, a promoção de programas de intercâmbio entre 'startups' de Cabo Verde e da região da Grande Baía, troca de conhecimentos e experiências, acesso a recursos, mentoria e fundos.

A assinatura da parceria "é de grande importância", porque pode "impulsionar o desenvolvimento económico de Cabo Verde, especialmente nos sectores de inovação tecnologia digital", destacou o delegado de Cabo Verde junto do Secretariado Permanente do Fórum Macau, Nuno Furtado, citado no comunicado.

O memorando resulta da participação de Cabo Verde no Colóquio sobre Empreendedorismo e Liderança de Pequenas e Médias Empresas para os Países de Língua Portuguesa, organizado pelo Fórum Macau, e a decorrer até sexta-feira em Macau.