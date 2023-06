​Índice de Produção Industrial regista aumento de 10,4% no primeiro trimestre de 2023 – INE

O índice de produção industrial total registou, em termos homólogos, um aumento de 10,4% no primeiro trimestre de 2023, representando uma diminuição de 1,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo um comunicado do INE, em termos trimestrais, o Índice de Produção Industrial registou um aumento de 1,6% no primeiro trimestre de 2023.

No primeiro trimestre de 2023, os dados do INE apontam que a indústria extractiva apresentou uma diminuição de 72,5%, a indústria transformadora registou uma variação de 18,9%, e as indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de captação, tratamento e distribuição de água, registaram variações de 2,2% e 2,8%, respectivamente.

O Índice de Preços na Produção Industrial aumentou 12,6% no primeiro trimestre de 2023 relativamente comparado com o trimestre homólogo.

Os registros do INE indicam que esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento das indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e da indústria transformadora, com aumentos de 6,3% e 4,9%, respectivamente.

No trimestre em análise, o índice de volume de negócios, apresentou uma variação homóloga de 22,6%, enquanto que nas indústrias extractivas, registou-se uma variação do volume de negócios negativa, de 79,0%. O volume de negócios na secção das indústrias transformadoras registou variação de 27,0%, e as secções de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Tratamento e distribuição de água, registaram variações homólogas de 22,7% e 5,0%, respectivamente.

INE avança que os índices de Emprego e de Horas Trabalhadas têm evoluído de modo semelhante durante o período representado. No primeiro trimestre de 2023, a variação homóloga dos índices de Emprego e Horas Trabalhadas na indústria foi de 0,7% e 0,4%.

A secção das indústrias extractivas registou variações homólogas de -1,8% em relação ao índice de Emprego e de -14,0% em relação ao índice de Horas Trabalhadas. Na secção das Indústrias Transformadoras, registou-se uma variação homóloga de 1,3% no índice de Emprego e 3,0% no índice de Horas Trabalhadas.

Os dados do INE indicam ainda que nas secções de Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de tratamento e distribuição de água, foram registadas variações homólogas no índice do Emprego de 0,3% e - 1,8%. No índice de Horas Trabalhadas, se registaram variações de 0,5% e –14,1%.

No primeiro trimestre de 2023, o INE informa que a taxa de variação homóloga das remunerações brutas na indústria foi de 1,3%. Neste período, as indústrias extractivas e indústrias transformadoras registaram variações no índice de Remunerações de - 3,3% e 1,6%.

Os dados apontam ainda que as secções de Electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de Captação, tratamento e distribuição de água, registaram variações de 3,9% e -9,4%, respectivamente.