Novo Boeing da TACV já está no Sal

Cabo Verde Airlines (CVA) irá promover esta hoje o baptismo da sua nova aeronave, o Boeing 737-8, de matrícula D4-CCJ, numa cerimónia que irá decorrer no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal.

Com a adição do Boeing 737-8, a Cabo Verde Airlines irá, segundo uma nota oficial, reforçar as rotas atuais e assegurar abertura de novos mercados, restabelecendo a ligação com a diáspora cabo-verdiana e impulsionar o desenvolvimento do turismo.

“A Cabo Verde Airlines passará a operar sete frequências semanais de e para Lisboa e duas frequências semanais de e para Paris, a partir do dia 23 de julho. Conforme plano de retoma, a companhia irá introduzir, de forma gradual, mais voos, prevendo para os próximos tempos o regresso da operação para Estados Unidos da América e Brasil”, lê-se na nota.

Entretanto, hoje, na cidade da Praia, o ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, disse que o plano prevê um incremento anual de novas aeronaves, de acordo com o avanço económico da empresa.

“Vamos fazer conforme o mercado, mas o objectivo é continuar a incrementar. Porque as companhias de aviação, por terem uma estrutura de custos fixos muito elevados, têm obrigatoriamente que crescer para poderem ter receita suficiente e fazer face aos muitos custos que têm porque é uma indústria de capital intensivo, como toda nossa”, disse.