Consultores do Banco Mundial iniciam estudo de viabilidade financeira e plano operacional da Cabnave

Uma equipa de consultores deverá chegar em São Vicente no dia 07 de Agosto para dar início ao estudo de viabilidade financeira e plano operacional dos estaleiros navais da Cabnave, financiado pelo Banco Mundial.

Esta informação foi avançada pelo Ministério do Mar, após o primeiro encontro do ministro Abraão Vicente com o novo conselho de administração da Cabnave, no quadro da preparação do debate sobre o Estado da Nação no parlamento.

“Segundo informações do Conselho de Administração, a equipa de consultores deverá chegar a Cabo Verde no próximo dia 07 de Agosto para dar início aos trabalhos juntamente com a equipa técnica da Cabnave”, lê-se na publicação que esclarece que o estudo de viabilidade e o plano operacional é fruto de um concurso internacional cujo vencedor foi a empresa canadense CPCS.

O Ministério do Mar informou ainda que tem liderado um processo de negociação junto a organismos internacionais com vista a fechar um pacote de investimento financeiro para reverter o estado de degradação da Cabnave, consolidar o seu negócio e expandi-lo como uma plataforma de reparação naval que também sirva de base para a produção de energia renovável.

“Com o Banco Europeu de Investimentos e a União Europeia está a ser negociado um pacote financeiro na ordem de 12 milhões de euros”, destaca ainda o Ministério do Mar, recordando que o ministro esteve recentemente no Luxemburgo para negociações do pacote que prevê o alargamento do Porto Grande e do porto do Porto Novo e a reabilitação da Cabnave.