Cabo Verde convidado a integrar a Absa Africa Financial Markets Index

Cabo Verde foi convidado pela Comissão Económica das Nações Unidas para África a integrar a Absa-Africa Financial Markets Index do Fórum Oficial das Instituições Monetárias e Financeiras para o Desenvolvimento (OMFIF- sigla em inglês).

A revelação foi feita esta tarde, pela secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adalgisa Barbosa Vaz, na cerimónia de encerramento da formação no âmbito do Programa de Capacitação/Sensibilização sobre o Projeto Fase II de Integração dos Mercados de Capitais da África Ocidental, promovida pela Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), na qualidade de presidente da WACMIC, em parceria com a Instituto Monetário da África Ocidental.

Segundo explicou, o índice faz uma avaliação anual do crescimento dos mercados financeiros africanos e deixa recomendações aos governos para fortalecer as estruturas do mercado, com vista à participação de investidores locais e internacionais, bem como para apoiar o crescimento sustentável e resiliente.

Neste contexto de desenvolvimento e integração dos mercados de capitais e ciente de que a atracção de investimentos privados passa pela melhoria do ambiente de negócio, assegurou que o Governo de Cabo Verde tem envidado todo o esforço para garantir um ambiente de negócios propício ao investimento privado, no quadro da agenda de privatizações e diversificação da economia.

Na mesma linha, desafiou a Bolsa de Valores de Cabo Verde e o Instituto Monetário da África Ocidental a pensarem de forma criativa na busca de soluções inovadoras para investidores da diáspora e para o financiamento das micro, pequenas e médias empresas.

Entretanto, adiantou que a Comissão Económica das Nações Unidas para África pretende incluir, ainda no decorrer do ano, mais países africanos no Absa-Africa Financial Markets Index, com o intuito de promover trocas de experiências e apoiar o desenvolvimento de políticas e reformas comunitárias.

Em relação à formação, considerou a iniciativa de “louvável”, não só pela necessidade de integração dos mercados de capitais na região da África Ocidental, mas também pela atração de investimentos transfronteiriços, pela criação de uma plataforma comum e integrada para listagem, negociação e liquidação de transações de valores mobiliários na região e de intercâmbio do conhecimento.

Adalgisa Barbosa Vaz sublinhou, por outro lado, que os temas abordados neste programa de capacitação estão alinhados com o plano estratégico da BVC e com a aposta do governo na internacionalização do mercado de capitais e na competitividade da Bolsa de Valores de Cabo Verde, no âmbito do Programa de Transformação de Cabo Verde numa praça financeira.

Conforme referiu a secretaria de Estado, o quadro macroeconómico actual é favorável, e tem tido uma contínua diminuição do stock da dívida pública em percentagem do Produto Interno Bruto (PIB), que passou de 144% do PIB em 2021 para 120,9% em finais de 2022 e 106,2% em Junho de 2023.

Segundo a mesma, isso permitirá libertar recursos para o investimento privado e dará maior relevância à Bolsa de valores nesta perspetiva da integração dos mercados de capitais da África Ocidental, com o quadro legal a harmonizar e recursos humanos capacitados para acompanhar as mudanças no mercado cada vez mais global.

“Ciente do potencial dos mercados de capitais da África Ocidental, é urgente passarmos de um mercado fragmentado e com opções de investimentos limitadas para um mercado do capital integrado a nível regional, permitindo debelar os constrangimentos que enfrentamos com fraca procura pelos títulos cotados falta de confiança dos investidores, o regime fiscal diferenciado dos diversos países e um sistema de pagamento cada vez mais complexo”, sublinhou.

Destinada aos técnicos do BVC, do Banco Central, da AGMVM, dos bancos comerciais, das universidades, investidores emitentes, jornalistas e todos os interessados pelas questões financeiras e investimentos via mercado de capitais, a formação visa aumentar a literacia financeira, incrementar o interesse pelo mercado de capitais, promover intercâmbio de potenciais emitentes e investidores, facilitando assim o crescimento do mercado de capitais.