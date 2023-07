Cabo Verde Airports vai implementar "estratégia de descarbonização através de vários projectos de energias renováveis"

Cabo Verde Airports, empresa criada pela VINCI para gerir os aeroportos nacionais, conseguiu um empréstimo de até 20 milhões de euros junto da IFC para projectos de renovação e a ecologização de toda a rede de quatro aeroportos internacionais e três aeroportos domésticos de Cabo Verde.

Segundo uma nota enviada pelo Banco Mundial, de que a IFC faz parte, o objectivo é melhorar a qualidade das infraestruturas dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos domésticos de Cabo Verde e ajudá-los a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa.

O financiamento, refere a nota, “é o primeiro empréstimo vinculado à sustentabilidade concedido pela IFC a uma empresa cabo-verdiana e destina-se a incentivar o mutuário a atingir objectivos ambientais, sociais e/ou de governação através de incentivos de preços”.

Desta forma, refere a nota do Banco Mundial, com o apoio da IFC, a Cabo Verde Airports SA “irá renovar seus aeroportos e implementar uma estratégia de descarbonização através de vários projectos de energias renováveis, incluindo a melhoria da iluminação LED e a instalação de sistemas de refrigeração mais eficientes em termos energéticos nos aeroportos. O desempenho financeiro do empréstimo estará ligado a dois indicadores-chave: a redução das emissões de gases com efeito de estufa e a certificação com o Airport Carbon Accreditation, um programa global de certificação de gestão de carbono para aeroportos”.

Nicolas Notebaert, Diretor Geral da VINCI Concessions e Presidente da VINCI Airports, disse, citado na nota do Banco Mundial, que "a VINCI Airports se orgulha da confiança que o Governo de Cabo Verde depositou em nós. Estamos empenhados em apoiar o crescimento turístico do país, assegurando simultaneamente a transformação ambiental de seus aeroportos. Damos as boas-vindas aos nossos novos colegas da Cabo Verde Airports na rede da VINCI Airports e estamos ansiosos por começar a trabalhar".

"A IFC está totalmente empenhada em ajudar Cabo Verde a posicionar-se como um importante destino turístico na África Subsariana e a aproveitar plenamente o seu potencial de crescimento", afirmou Olivier Buyoya, Director Regional da IFC para a África Ocidental. "O primeiro investimento da IFC no sector das infraestruturas de Cabo Verde contribuirá para o desenvolvimento sustentável da rede de aeroportos do país e apoiará o crescimento a longo prazo e a criação de emprego."

De recordar que, desde o passado dia 24, a VINCI assumiu a gestão dos quatro aeroportos internacionais e dos três aerodromos domésticos depois de assinar um contrato de concessão com o governo.

O acordo de concessão tem a duração de 40 anos sendo que o Estado vai receber 80 milhões de euros e a operadora terá ainda de pagar, anualmente, uma percentagem das receitas brutas, de 2,5% nos primeiros 20 anos, subindo para até 7,0% nos últimos 10 anos.

O acto oficial de transferência da gestão destas infraestruturas aconteceu na sala do Conselho da Administração da ASA, no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, entre o Ministro dos Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos e CEO da ANA Aeroportos de Portugal, em representação da CVAirports, Thierry Ligonniere.

Depois de receber os documentos que oficializam essa concessão de 40 anos, o representante da Cabo Verde Airports, salientou que se trata da confiança que existe entre o Governo de Cabo Verde e a Vinci e da confiança que a Vinci tem no potencial de desenvolvimento do País.

“Temos a convicção de que seremos capazes de estimular o desenvolvimento a nível turístico, da economia, com os benefícios que implicam na matéria social e com os compromissos em termos ambientais”, disse.

“Temos dois cadernos de encargos, um do nosso concedente que define as suas políticas e os seus objectivos em matéria desta gestão, na qual estamos comprometidos em cumprir todos os termos do contrato e junto com isso temos os compromissos comuns da Vinci”, referiu.