Governo dá aval para dois empréstimos de mais de 700 mil contos à SDTIBM

O Governo deu aval para dois empréstimos no valor total de 708,4 milhões de escudos à Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM) para ajustar contas de tesouraria, segundo o Conselhos de Ministros.

Numa resolução publicada em Boletim Oficial, e consultada hoje pela Lusa, o Governo lembrou que em Março de 2020 concedeu um aval à SDTIBM para contrair um empréstimo junto à banca para a realização de investimentos na infraestruturação das Zonas de Desenvolvimento Turístico Integral (ZDTI).

Entretanto, a sociedade registou “constrangimentos” no funcionamento da sua tesouraria, em consequência dos impactos da crise pandémica internacional, que afectou fortemente o seu sector de actividade, e dos efeitos da guerra na Ucrânia, que provocou irregularidades ao nível da entrada das receitas previstas.

Neste sentido, “teve a necessidade de ajustar os fluxos financeiros da sua tesouraria à situação actual, recorrendo à reestruturação do crédito junto do BCN, para uma melhor gestão desta fase de transição gradual para a sua retoma económica e financeira”, pode ler-se no documento.

“Nesta sequência, o banco credor aprovou a reestruturação do crédito no montante total de 390 milhões de escudos, por um prazo adicional de trezentos e sessenta dias, solicitando como garantia o aval do Estado”, lê-se na resolução, cuja operação tem um prazo de 192 meses.

“Neste contexto e considerando a importância da Sociedade ao nível do sector turístico que é uma área relevante para a economia nacional, o Estado de Cabo Verde, enquanto accionista, reconhece a manifesta relevância em apoiar a SDTIBM no desenvolvimento das suas actividades e no cumprimento das suas obrigações, através da renovação deste aval”, prosseguiu.

Numa outra resolução, o Governo autoriza a Direcção Geral do Tesouro a conceder um aval à SDTIBM para garantia do empréstimo bancário junto do Banco Panafricano Ecobank Cabo Verde no valor de 318,4 milhões de escudos.

Com um prazo de 12 meses, nesta operação é referido que a tesouraria da sociedade foi “fortemente impactada” pela crise da pandemia da covid-19, devido aos sucessivos incumprimentos dos seus clientes.

“Aliado a estas condicionantes, a actividade da SDTIBM, mais recentemente, também se ressentiu com as consequências da guerra na Ucrânia”, enfatizou, indicando que a empresa decidiu reestruturar o empréstimo junto do Ecobank para “melhor gerir a tesouraria e assim equilibrar os fluxos entre os recebimentos e os pagamentos”.

A SDTIBM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, que tem por missão o planeamento físico, a gestão e administração das Zonas Turísticas Especiais nas ilhas da Boa Vista e do Maio, constituídas por ZDTI, com vista à promoção e o desenvolvimento do turismo.

A constituição da SDTIBM, em 2005, resultou de uma parceria entre o Governo e os municípios da Boa Vista e do Maio, nas respectivas ilhas, visando um programa de investimento em infra-estruturas para, segundo a própria sociedade, “melhorar os padrões de vida da população local e criar as condições mais favoráveis para apoiar investimentos no turismo”.