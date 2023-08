Câmara de Ribeira Grande recorre à Bolsa para sanear dívidas e fazer novos investimentos

A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão recorreu à Bolsa de Valores de Cabo Verde para obter um financiamento de 130 mil contos que permitirá sanear as dívidas do município e fazer novos investimentos.

Durante a apresentação dos resultados da Oferta Particular de Obrigações da Câmara Municipal Ribeira Grande de Santo Antão, o edil, Orlando Delgado, expressou o compromisso sólido do município em honrar os seus compromissos financeiros, destacando a reputação de "município pagador" que Ribeira Grande de Santo Antão sempre manteve.

Conforme assegurou, o município continuará a cumprir rigorosamente as suas obrigações perante os investidores que confiaram no potencial de crescimento da localidade.

A primeira operação com este empréstimo delineada pelo presidente Delgado visa a restruturação da dívida municipal.

“ A ideia é lançar duas operações. Uma de restruturação da dívida. Ribeira Grande sempre foi um município pagador, sempre assumimos os nossos compromissos, vamos cumprir como sempre cumprimos, vamos, efectivamente, honrar os nossos compromissos com os investidores que acreditaram no município e tudo iremos fazer para que de facto este processo que já foi um sucesso possa continuar”, garantiu,

A segunda operação, como anunciado pelo autarca, está destinada a impulsionar os investimentos locais.

“Nessa primeira operação a câmara tem uma folga grande, nós tínhamos um valor, em termos de compromisso mensal,que era de aproximadamente 2700 contos, conseguimos baixar para cerca de 1600 contos, criando uma folga que nos permite, de facto, fazer os investimentos sem endividar a câmara. Foi nesse sentido que trabalhamos e vamos fazer para que a segunda operação possa ocorrer o mais rapidamente possível e também com a participação dos nossos emigrantes”, anunciou.

Já o presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, referiu que com a recente emissão da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão, a instituição viu um total de seis séries emitidas em 2023, somando um montante global de 2,03 milhões de contos colocados à disposição da economia.

Outras emissões foram da IFH, iiB, Câmara Municipal do Sal (duas séries) e a APP (Águas de Ponta Preta). Essas seis emissões representam 36% do montante total de emissões de obrigações diversas do ano de 2022, mas 60% em termos do número de emissões do ano anterior, "que foi um ano extraordinário".

"Estamos convictos que alcançaremos o objectivo preconizado para este ano de conseguirmos no mínimo onze emissões de obrigações diversas", afirmou.

Conforme explicou o coordenador geral do BVC, Edmilson Mendonça, as obrigações emitidas à Ribeira Grande tem um prazo de maturidade de 10 anos.

Essas obrigações ofereceram uma taxa de juro anual de 4% ao ano. Além disso, Mendonça enfatizou que a entidade emitente propôs um reembolso semestral, iniciando desde o primeiro cupão, no valor de 6.500 contos.

Mendonça observou ainda que o município adoptou uma abordagem semelhante a outras operações municipais ao apresentar garantias na forma de privilégios sobre as receitas do fundo de financiamento municipal.