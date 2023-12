Ilha do Sal: Taxa de ocupação dos hotéis aproxima-se dos 100% para passagem do ano

A maioria dos hotéis, no Sal, está com uma taxa de ocupação em 95/100% para este final do ano, com turistas de várias latitudes, mas na sua maioria nórdicos, que têm procurado a ilha para passar esta quadra festiva.

Numa ronda pelos estabelecimentos hoteleiros na cidade turística de Santa Maria, a Inforpress pôde constatar que a dinâmica para a passagem de ano é “satisfatória”, apesar da queixa dos preços exorbitantes das passagens aéreas, mesmo se compradas com antecedência.

Em termos de turismo, a taxa de ocupação nos diferentes empreendimentos turísticos, nomeadamente o Grupo Riu, Hilton e Farol, varia de 95 a 100 por cento (%), com alguns dias de “overbooking” (excesso de reservas).

No caso do Grupo RIU, referindo-se aos seus seis resorts no arquipélago, a procura pela ilha da Boa Vista foi a surpresa do ano que, assim como a ilha do Sal, têm uma ocupação prevista de 95%.

A mesma tendência se verifica no hotel Hilton Cabo Verde, que este ano também tem uma taxa de ocupação melhor que nos anos anteriores chegando aos 100%, conforme assegurou o subdirector Ádrian Ortega.

“Em geral, este ano tem sido um ano muito bom, com mais ocupação que os anos anteriores e, em concreto, agora, com a temporada alta e aproximar do final do ano, a taxa de ocupação do hotel ronda os 100%, então podemos referir em uma quadra muito boa acho que para todas as unidades hoteleira”, assegurou Ortega.

“O tipo de cliente é um pouco diferente das outras épocas do ano, são pessoas que vêm procurar o nosso paraíso por causa do sol, provenientes principalmente da Europa do norte para fugirem um pouco do frio”, concluiu.

Salvatore Oggiano, subdiretor do hotel Farol, cuja ocupação para a passagem de ano também está toda preenchida, disse que não esperava essa dinâmica.

“Aqui a percentagem é 100%, sendo 60% de italianos, 10% de checos, 10% de suecos e o restante são franceses e portugueses. É uma excelente ocupação e vamos continuar assim até o final de Janeiro”, sublinhou.

Já o gerente do hotel Budha Beach, Paco Del Pozo, que tem uma percentagem a volta dos 86%, responsabiliza as companhias aéreas que têm aproveitado desta época para praticarem preços “exorbitantes”, que faz com que os turistas procurem outros destinos mais baratos para passarem as férias.

No Porto Antigo Hotel, também muito procurado na sua maioria por turistas nórdicos, a taxa de ocupação ronda os 85%, mas com perspectiva de aumentar para 95% nos dois últimos dias do ano, como já é de praxe.

Como é habitual, para brindar o novo ano, os estabelecimentos oferecem aos seus clientes opções de buffet com animação musical que é também aberta ao público.