Boa Vista: Hotéis com taxa de ocupação na ordem dos 100% para receber o ano de 2024

Os hotéis da Ilha da Boa vista, em contagem decrescente para a passagem de ano, estão quase lotados, com taxas de ocupação a rondar os 100 %, afirmaram os responsáveis contactados pela Inforpress.

O director do Riu Hotels Resorts, Marco Rodrigues, estima que os hotéis estarão até o dia 1 de Janeiro, com previsão de uma taxa de ocupação de 89%, indicando que na viragem do ano, na noite de 31 de Dezembro, haverá uma festa de ano novo.

Segundo precisou o director daquele estabelecimento hoteleiro haverá um “buffet mais reforçado, com mais variedade, e totalmente diferente do habitual”, com uma programação que inclui um cocktail no lobby bar para os clientes, e música ao vivo no anfiteatro do hotel, e no Riu party show especial com animação de djs até 1:30 de madrugada.

No Decameron Boa Vista, o responsável das reservas, Aron Tall, avançou que no hotel, com 300 quartos, a taxa de ocupação estará à volta dos 85%, com uma média de 550 pessoas por dia.

“Para o final do ano haverá uma gala especial e para os nacionais que queiram passar o final do ano no estabelecimento, a direcção do hotel resolveu fazer um preço também especial de 75 euros por pessoa”, revelou, indicando que a programação começa às 17:00, com um cocktail e menu de buffet completo e variado.

O programa reserva ainda momentos de entretenimento, com a presença de 15 bailarinas, oriundas de vários países da América Latina, que proporcionar um espectáculo de dança aos hóspedes para que possam passar a noite animados, adiantou a mesma fonte.

O director do Ouril Hotel Águeda, Wagner Ramos explicou que, no Natal, a ocupação esteve à volta dos 90 %, mas que o estabelecimento hoteleiro, que tem 32 quartos, três dos quais apartamentos, estará cheio até ao dia 5 de Janeiro.

“Em termos de actividade para o dia 31, normalmente fazemos um jantar especial, com alguma música, mas sem ser ao vivo, porque nos dias próximos haverá muitas actividades na ilha e os nossos clientes preferem a rua do que ficar dentro do hotel”, esclareceu.

No jantar especial, segundo o mesmo, as pessoas poderão degustar lagosta, polvo, e nas entradas cocktail de camarão, carpaccio, queijo de cabra empanado, e, conforme enalteceu, “Wagner Ramos, “a boa hospedagem e o habitual do nosso país que é morabeza”.

Ainda na cidade de Sal Rei, o responsável do Hotel Dunas l lamentou que no Natal, a taxa de ocupação foi muito baixa, e que, antes deste período, quase não havia hóspedes.

Entretanto, congratulou-se com o facto de o Hotel Dunas começou a receber algumas pessoas, com a chegada dos artistas que estarão na festa de réveillon na Praia D´Cruz, e que até ao dia 30, o hotel, com 30 quartos, estará “totalmente cheio”.