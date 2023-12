São Vicente: Hotéis com ocupação entre os 60 e 100% para passagem de ano

Os hotéis do Mindelo vão estar com ocupação entre os 60 e 100% para a passagem de ano, que deverá ser aproveitada na maioria por hóspedes de nacionalidade estrangeira.

De acordo com a ronda feita pela Inforpress, o único que regista até agora ocupação a 100%, tanto no dia 31 de Dezembro, como no dia 01 de Janeiro de 2024, é o Hotel Porto Grande do Grupo Oásis Atlântico.

Conforme o recepcionista Christopher Santos, a unidade hoteleira deverá receber mais hóspedes estrangeiros, a maioria de nacionalidade francesa, que podem disfrutar no domingo, 31, de um jantar de ‘réveillon’ com música ao vivo e ainda de um “almoço especial” no dia 01 de Janeiro.

Quem também espera uma ocupação alta é a gerente do Kira’s Boutique Hotel, Isabel Spencer, que adiantou que, em princípio, a lotação seria total, mas tiveram um cancelamento de última da hora e agora devem chegar aos 90% na passagem de ano.

Ainda no centro da cidade, o Don Paco Hotel prognostica estar aos 60% de lotação nos dois dias e receberá mais turistas de Alemanha e França, segundo o chefe de Recepção, Edir Nascimento. Número quase semelhante ao Hotel Foya Branca, situado na localidade de São Pedro, que espera receber 70% da sua capacidade, ocupado por turistas também dessas duas nacionalidades, que podem ainda apreciar no dia 31 de um jantar com música ao vivo.

O único a ter uma ocupação “muito baixa” é o MindelHotel, que, como informou o director Carlos Medina, tem agendada uma ocupação de 12% para o dia 31 e 2% no dia 01 de Janeiro.

Entretanto, quando faltam três dias para o final de ano, o prognóstico dos hotéis pode ainda mudar um pouco com o cartaz anunciado pela Câmara Municipal de São Vicente, que programa dois dias de música gratuita na Rua de Lisboa, além do tradicional fogo de artifício.

O evento oficial arranca no dia 30, a partir das 20:00, com nomes como Batchart Mo Kalamity & The Wizards e Dynamo.

No dia seguinte, 31, último dia do ano, haverá o tradicional fogo de artifício e apitos na Baía para assinalar a passagem do ano para 2024 e depois o grupo Serenata & artistas convidados entram em palco para o “Boas Festas”.

De seguida o palco é para o show dos Kriol Kings, projecto criado por dois nomes sonantes na nova geração de música cabo-verdiana, Djodje e Nelson Freitas.

A noite de São Silvestre terá ainda actuação do ‘rapper’ do bairro da Cruz Vermelha, em Cascais (Portugal) Plutónio, que representa o rap e o R&B em português e tem vindo a explorar cada vez mais os afrobeats, e também o artista Elji Beatzkilla que estará encarregue de fechar o palco.

Além do baile na Rua de Lisboa, os mindelenses podem optar também por festas um pouco por toda a ilha, algumas organizadas por grupos e com dose de requinte, em que a animação, a segurança e a qualidade não deverão faltar.

No despertar do dia 01 de Janeiro de 2024, a banda municipal fará o seu périplo tradicional pelas ruas do Mindelo para dar as boas-vindas ao novo ano.