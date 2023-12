Interrupção nos serviços da rede Vinti4: SISP aponta anomalias técnicas como causa principal

A Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos (SISP) afirmou hoje que a interrupção nos serviços da rede vinti4 foi devido a uma série de anomalias técnicas relacionadas com elementos críticos da infraestrutura tecnológica.

Num comunicado de imprensa, a SISP aponta que o incidente resultou na paragem dos sistemas principal e redundante, afectando a disponibilidade dos serviços entre as 13h30 e as 19h50 do dia 26 de Dezembro.

“Em articulação com os fornecedores e fabricantes dos elementos envolvidos, os serviços de caixas automáticos e compras nos POS foram repostos, seguidos da gradual reposição da infraestrutura na sua plena capacidade”, lê-se.

Algumas unidades de caixas automáticos, especialmente aquelas localizadas fora das agências, podem ter experimentado uma recuperação mais demorada devido à necessidade de reinicialização manual ou a outros problemas técnicos independentes do incidente em questão, conforme justifica.

A SISP assegura que as suas equipas, em colaboração com os fornecedores, estão ativamente envolvidas na monitorização contínua dos elementos afectados.