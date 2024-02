São Vicente: "Sodade Connect" realizado no Mindelo para partilha de experiências entre profissionais do turismo

O espaço Mansa Floating Hub, no Mindelo, recebe na segunda-feira, 05, o evento "Sodade Connect", que pretende criar lugar para partilha de experiências e percepções entre profissionais do turismo com foco nos desafios e estratégias.

O evento surgiu da iniciativa entre a Sodade Agency, uma nova agência de marketing digital especializada em turismo e liderada por mulheres, em parceria com a Mansa Floating Hub. “O `Sodade Connect ` tem como objectivo proporcionar um evento para profissionais do sector de turismo compartilharem suas experiências e insights (percepções), abordando desafios e estratégias para impulsionar o sector”, lê-se na nota enviada pela Sodade Agency à Inforpress. A ideia, segundo a mesma fonte, é criar um espaço voltado para profissionais que sentem a necessidade de compartilhar desafios do cenário turístico, desejam impulsionar suas empresas online e buscam oportunidades de colaboração e crescimento. Neste sentido, o “Sodade Connect”, marcado para acontecer na tarde de segunda-feira, 05, estará dividido em duas partes distintas, sendo a primeira de “palestras inspiradoras” de personalidades do sector no Mindelo A segunda parte será para networking (trabalho em rede, em português), na qual se incluem pequenos encontros para permitir aos participantes se conectarem e compartilharem experiências.

