​Hotel do grupo Mendes & Mendes inaugurado em São Vicente

O Ouril Hotel Mindelo foi inaugurado esta quarta-feira. Com uma vista panorâmica para a baía do Porto Grande, o hotel de quatro estrelas aumenta a oferta da ilha em mais de 130 quartos. A abertura deverá criar mais de uma centena de postos de trabalho.

Manuel Mendes, promotor do investimento, considera que a abertura do Ouril Hotel Mindelo é um marco importante para a cidade.

“Poucas vezes tens a oportunidade de fazer um hotel que fica tão bem como este. É uma alegria, sobretudo porque é uma ilha onde fizemos uma infraestrutura desta dimensão pela primeira vez. Temos a consciência da importância deste investimento, mas o investimento ainda é muito pobre para que São Vicente tenha volume (…) Mas acredito que é um passo importante e uma forma de encorajar outros investidores, cujas obras estão paradas, ou alguém que queira iniciar um investimento”, diz.

A oferta da unidade hoteleira também integra uma sala de conferências para 150 pessoas, ginásio, duas piscinas, um restaurante Americo’s, garagem e espaços para lojas, num investimento do grupo nacional Mendes e Mendes.

Para o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, a ilha tem potencialidades em diversos segmentos turísticos, mas é preciso “criar e consolidar o destino”.

“Temos condições para atrair e diversificar as actividades turísticas na ilha, para assegurar que mais sanvicentinos encontrem no turismo uma fonte de receita. Temos condições para dinamizar o turismo de sol e de praia e não só. Com o aumento de voos, crescimento da nossa capacidade de alojamento e de realização de eventos, melhoraremos substancialmente as condições para impulsionar o turismo na ilha”, assegura.

Na mesma linha, o ministro das Finanças, Olavo Correia, que marcou presença na cerimónia, destaca a importância da coordenação entre as autoridades locais e centrais, com o sector privado, para captação e promoção de investimento nas ilhas.

“Temos de trabalhar para que tenhamos menos burocracia, para que o custo de energia seja mais baixo, para que a conectividade possa ser melhorada, para que os recursos humanos estejam maior capacitados para prestar um serviço de qualidade. Temos de trabalhar para que o sector privado seja mais forte. O sector privado é a mola para impulsionar um futuro melhor para Cabo Verde”, sublinha.

Ouril Hotels é uma marca hoteleira do grupo Mendes & Mendes, que possui quatro hotéis: Ouril Pontão e Ouril Júlia, na cidade de Santa Maria, no Sal. Na ilha da Boa Vista estão instalados o Ouril Hotel Agueda e Ouril Hotel Boa Vista.