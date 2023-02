​Escola de Hotelaria e Turismo inicia formações em São Vicente para melhorar serviços

A Escola de Hotelaria e Turismo (EHTCV) inicia, ainda neste primeiro trimestre, acções de formação na cidade do Mindelo, nas áreas de alimentos e bebidas de nível 3, cozinha de nível 4, atendimento ao cliente e línguas estrangeiras. O objectivo é atender às necessidades locais, com foco no sector privado, anunciou hoje a presidente da instituição.

Para a implementação das actividades de formação, a EHTCV e a Ouril Hotels assinaram esta manhã, em São Vicente, um protocolo de cooperação.

Maria Aldina Delgado, presidente da escola, destaca a importância da aposta na qualificação dos profissionais na melhoria da qualidade dos serviços, numa altura em que alguns empreendimentos hoteleiros estão em construção na ilha do Monte Cara.

“Neste quadro, torna-se uma necessidade central e prioritária a capacitação de profissionais no sector da hotelaria, restauração e turismo, promovendo a produtividade, competitividade e consequentemente uma melhoria na qualidade dos serviços prestados pelos profissionais. E tendo em conta importantes investimentos em curso e outros em carteira na ilha de São Vicente, a Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde contemplou nas suas actividades para 2023 diversas acções de formação para a referida ilha”, refere.

Da parte da Ouril Hotels, o protocolo foi rubricado pelo proprietário e promotor, Manuel Mendes. O empresário diz que a iniciativa é mais um passo no desenvolvimento do turismo em São Vicente.

“É possível fazer muita coisa nessa ilha e para isso precisamos ter quadros com formação de qualidade para, de facto, termos um serviço de melhor qualidade”, diz.

A assinatura do protocolo entre as duas entidades foi testemunhada pelo ministro do Mar Abraão Vicente, em representação do ministro do Turismo, Carlos Santos. Para o governante, a iniciativa é mais uma aposta na construção do destino turístico de qualidade.

“Sempre que a ilha tem enchentes de visitantes, temos problemas na restauração, nos hotéis, na qualidade dos serviços, nas cozinhas, na qualidade da comida. Temos qualidade como ilha, mas precisamos ambicionar mais e a qualidade na prestação dos serviços começa pela qualidade dos hotéis, da restauração, de qualquer nível de serviços que nós queiramos prestar”, afirma.

Numa primeira fase, as acções de formação devem beneficiar 50 jovens, num financiamento do Governo, através do Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo.