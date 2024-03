Crescimento de África acelera para 3,5% este ano e 4,2% em 2025

A Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) prevê que o crescimento das economias africanas acelere para 3,5% este ano e 4,2% em 2025, depois de ter registado um abrandamento nos últimos dois anos.

"Ocrescimento económico em África decaiu para 2,8% em 2023, face aos 3,1% em 2022, devido ao aperto da política monetária, procura limitada das exportações africanas e impacto da guerra na Ucrânia, mas prevê-se que a expansão económica acelere este ano, para os 3,5%, e chegue aos 4,2% em 2025", segundo uma apresentação feita pela economista-chefe e secretária executiva adjunta, Hanan Morsy.

Falando na conferência dos ministros das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico, que decorre em Victoria Falls, no Zimbabué, Morsy apresentou os principais indicadores económicos para a região, estimando uma descida da inflação, de 18,3% no ano passado, para 14,5% este ano e 10,6% em 2025, devido "à manutenção dos apertos na política monetária e preços elevados no sector alimentar e energético".

A UNECA estima que, num contexto de desvalorização das moedas nacionais, os custos com a dívida tenham aumentado e as economias tenham sido prejudicadas pelas múltiplas crises que afectam o continente.

"Estas múltiplas crises que temos enfrentado continuaram a perpetuar e exacerbar os níveis de pobreza, desigualdade e desemprego, com 476 milhões de pessoas a passar por pobreza extrema, o que é um aumento de 71% face ao que se registava em 1990", disse Hanan Morsy.

A economista sublinhou que "o número de pessoas que estão vulneráveis à pobreza extrema aumentou 28% entre 2019 e 2023, o que aumenta o desemprego e a desigualdade de género".

Entre as principais recomendações políticas, a UNECA salienta a mobilização de mais recursos domésticos e a introdução de mecanismos inovadores de financiamento, através da construção da capacitação, fortalecimento institucional, promoção de reformas fiscais, utilização de tecnologia digital e a introdução da tributação ambiental.

A reunião do comité de peritos africanos decorreu em Victoria Falls até sexta-feira, sendo seguida de eventos laterais durante este fim de semana, e termina com a reunião dos ministros com as pastas das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico, na segunda e terça-feira.