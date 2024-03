TACV inicia voos domésticos para Fogo Maio e São Nicolau a partir de 20 de Março

A TACV Cabo Verde Airlines vai a partir do dia 20 de Março realizar voos de e para os aeródromos do Fogo, Maio e São Nicolau, cobrindo todo o país, em regime de complementaridade à operação da TICV Bestfly.

De acordo com uma fonte da empresa, os voos para as ilhas do Fogo, Maio e São Nicolau vão ser realizados com recurso a um novo avião alugado pela TACV à Global Aviation, que já encontra no país e que desde quinta-feira, 07, está a realizar os voos da Bestfly, em regime prestação de serviço, para colmatar o vazio deixado com a ida do avião da companhia para manutenção em França.

“Desde quinta-feira, 07 até 19 de Março vamos estar a operar os voos da Bestfly com o avião da Global, que chegou na quarta-feira à Cabo Verde”, detalhou a mesma fonte.

A partir do dia 20 esta aeronave vai estar a operar os voos da TACV que serão distribuídos pelos agentes de viagens e no site da companhia www.caboverdeairlines.com a partir de sábado, 09 de Março.

A TACV adianta que está a trabalhar para melhorar a conectividade de Cabo Verde com o mundo e a conectividade interna.

No dia 29 de Fevereiro a companhia começou a realizar voos domésticos de e para as ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista com o ATR 72-600 6V ASN alugado da Air Senegal.

“A programação está projectada para facilitar as conexões entre as ilhas e ao mesmo tempo aumentar a conectividade com os voos internacionais. A companhia irá oferecer horários e tarifas flexíveis, por forma a permitir maior circulação do tráfego doméstico e turístico”, refere uma nota de imprensa enviada à Inforpress.