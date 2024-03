iibGroup reafirma aposta no mercado nacional

O iibGroup lamentou hoje não ser a opção escolhida na venda dos 59,81% do capital social do Banco Comercial do Atlântico pertecentes à Caixa Geral de Depósitos. No entanto, o grupo reafirmou o seu compromisso contínuo com o mercado cabo-verdiano.

“Na sequência da resolução ontem aprovada em Conselho de Ministros relativa à venda de 59,81% do capital social do Banco Comercial do Atlântico, S. A. (BCA), o iibGroup lamenta não ter sido a opção escolhida, mas reafirma o seu compromisso para com a comunidade de Cabo Verde” lê-se no comunicado de imprensa.

De referir que a participação que a Caixa Geral de Depósitos tem no BCA vai ser vendida à Coris Holding, do Burkina Faso.

Segundo o Jornal de Negócios a venda vai ser feita por um valor a rondar os 70 milhões de euros, explicou a Caixa Geral de Depósitos em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A opção de vender a participação da Caixa Geral de Depósitos no BCA foi tomada em 2017 e estava planeada desde 2019 sendo atrasada pela pandemia de COVID-19.

A Caixa Geral de Depósitos detém 59,81% do capital do BCA repartidos através de uma participação directa de 54,41% a que se juntam 5,4% através de uma participação indirecta através do Banco Interatlântico.

Além do Burkina Faso, onde está sediada, a Coris Holding está presente em vários mercados da África Ocidental. Segundo informações presentes no site da holding, esta opera no Senegal, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Guiné Conakry, Benin, Togo, Mali e Níger.