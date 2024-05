​Escola de Hotelaria e Turismo vai formar profissionais para Hotel Sheraton

A presidente da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) disse, terça-feira, que vai assinar um protocolo com os responsáveis do Hotel Sheraton, ainda em construção, para formar os profissionais que irão trabalhar neste hotel.

Maria Aldina Delgado falava à imprensa no acto de entrega de certificados a 29 formandos do Curso de Cozinha e Restaurante promovido pela EHTCV, no Mindelo, e de certificação a 12 profissionais formados em São Vicente através do programa de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências Profissionais (RVCC).

Segundo a mesma fonte, a iniciativa de descentralizar as acções da EHTCV da cidade da Praia para São Vicente foi precisamente para formar profissionais do sector da hotelaria, restauração e turismo, de acordo com as necessidades que estão a surgir com a criação de outras unidades hoteleiras na ilha.

Por isso, acrescentou, a EHTCV vai assinar um protocolo com os responsáveis do Hotel Sheraton, em construção na zona da Laginha, para formar as pessoas que vão trabalhar nesse estabelecimento turístico.

“Vamos realizar mais formações. Já estamos a preparar um pacote de formações que iremos iniciar em Setembro deste ano, sempre pensando em dar resposta a essas necessidades de competências que vão surgindo”, explicou a presidente da EHTCV anunciando também que iniciaram, neste mês de Abril, uma formação na área de inglês técnico para restauração e bar.

“Identificamos, como grandes lacunas, as competências linguísticas, não só na área da restauração, mas também na área do atendimento. E quando terminar esta acção de inglês técnico para restauração os mesmos profissionais irão também fazer uma formação na área da comunicação e excelência no atendimento”, concretizou realçando que se trata de um pacote de formação pelo que haverá mais cursos para São Vicente e também para Santo Antão, Praia, Cidade Velha e Tarrafal de Santiago.

Conforme Maria Aldina Delgado, a escola realiza formações de acordo com as necessidades de formação. Pelo que, elucidou, primeiro consultam o sector privado, fazem auscultação nas unidades hoteleiras, nos restaurantes e nos estabelecimentos similares para depois apresentarem os programas formativos para dar respostas às lacunas de competências.