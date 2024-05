FMI diz que falta uma instituição que lidere os investimentos para a adaptação ou o alívio das alterações climáticas

A pedido do Ministério das Finanças, uma equipa do FMI realizou uma Avaliação da Gestão do Investimento Público Climático. Entre as conclusões – Relatório de Assistência Técnica – apesar de se reconhecerem progressos, é também sublinhado que a coordenação em todo o governo central é fraca, que o quadro regulamentar e de supervisão para as empresas públicas (EP) não promove a consistência entre os investimentos relacionados com o clima e as políticas climáticas nacionais, que o quadro de Parceria Público-Privada (PPP) não define a forma como os riscos climáticos são distribuídos entre o governo e os parceiros e que não existem práticas de avaliação e selecção de projectos de investimento.

As alterações climáticas e os perigos naturais já estão a afectar as infra-estruturas públicas de Cabo Verde e deverão representar riscos maiores no futuro. De acordo com o Relatório de Risco Mundial de 2021, Cabo Verde é o segundo em termos de risco de desastres naturais em comparação com outros 10 pequenos Estados insulares em desenvolvimento.

Nas próximas décadas, Cabo Verde deverá experimentar mais ondas de calor, mais chuvas irregulares que trazem riscos acrescidos de inundações e secas e aumento do nível do mar. Os perigos climáticos intensificados interagem com a vulnerabilidade socioeconómica em Cabo Verde – uma vez que as infra-estruturas, a população e as actividades turísticas estão concentradas nas zonas costeiras – amplificando os custos relacionados com o clima para a economia, os activos físicos e a população do país.

As projecções climáticas indicam que a temperatura em Cabo Verde poderá aumentar gradualmente entre 1,2°C e 3,7°C até ao final do século. Prevê-se também que a temperatura da superfície do mar aumente entre 0,7°C e 2,5°C até 2060, alimentando tempestades mais intensas que poderão levar a deslizamentos de terra e inundações.

De acordo com o Plano Nacional de Adaptação de 2021, foram registadas 315 catástrofes apenas em 2018, o que, comparado com 350 catástrofes entre 2008 e 2017, representa um aumento significativo devido às alterações climáticas.

As alterações climáticas já causaram danos importantes: 3 milhões de dólares das inundações mais recentes de 2020, 2,5 milhões de dólares do furacão de 2015 e os baixos níveis de precipitação, desde 2017, levaram a uma diminuição de 80% da produção de milho em 2022 em comparação com os últimos 5 anos e 140.000 pessoas poderão estar numa situação de vulnerabilidade nutricional aguda.

O Banco Mundial estima que os danos económicos resultantes de catástrofes naturais custem 18 milhões de dólares (1% do PIB) por ano, sendo prováveis danos mais elevados no futuro.

Além disso, o país é altamente dependente de produtos petrolíferos importados para satisfazer as necessidades energéticas e hídricas. Mais de 80% da produção de electricidade é gerada a partir de combustíveis fósseis, o que expõe o país à volatilidade dos preços internacionais das matérias-primas e pode agravar os choques na balança de pagamentos e comprometer a sustentabilidade fiscal.

Gestão do investimento público climático numa fase inicial

Como refere o documento do FMI, existem sinais claros de uma crescente consciencialização nas instituições governamentais e estão em curso muitas iniciativas. No entanto, estas iniciativas estão geralmente numa fase inicial e há poucos resultados concretos. O desempenho na gestão do investimento público (PIM) inteligente em termos climáticos também é prejudicado pela capacidade limitada, pelos processos e procedimentos básicos e pela elevada dependência do financiamento externo.

A avaliação indica que ainda há trabalho significativo a ser feito para aumentar a consciência climática e a resiliência climática na gestão do investimento público. Há progressos no desenvolvimento de um quadro político abrangente em matéria de alterações climáticas, no planeamento espacial, na coordenação com os municípios e no planeamento do financiamento do risco de catástrofes. Mas a coordenação em todo o governo central é fraca, sem nenhuma instituição estrategicamente posicionada para liderar os investimentos relacionados com a adaptação ou a mitigação.

A equipa do FMI propõe sete áreas estratégicas de reforma que poderiam melhorar os processos de gestão do investimento público relacionados com o clima e apoiar o esforço do governo para um crescimento económico verde e sustentável e as seguintes 6 acções de alta prioridade:

Introduzir aspectos relacionados com o investimento de capital das alterações climáticas na coordenação do planeamento do sector público.

Definir o que é um grande projeto e diferentes procedimentos de avaliação de acordo com o tamanho e complexidade do projecto.

Desenvolver metodologia padronizada para triagem e avaliação de projectos (incluindo análise de mudanças climáticas).

Desenvolver um manual de PPP integrando os requisitos climáticos nos acordos de PPP, desde a identificação do projecto até à fase de gestão do contrato.

Rever o quadro regulamentar abrangente para PEs para garantir o alinhamento dos projetos de capital dos PEs com os objetivos climáticos nacionais.

Desenvolver uma metodologia padronizada para estimar as necessidades atuais e de manutenção de capital, incluindo riscos relacionados com o clima.

Segundo o FMI, devido à disponibilidade limitada de pessoal, “é fundamental evitar a multiplicação e sobreposição de Comités. Seria antes útil operacionalizar um mecanismo de coordenação interministerial de estratégias e planos de investimento público nacionais e sectoriais que abordassem políticas e metas de adaptação e mitigação das alterações climáticas”.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1170 de 1 de Maio de 2024.