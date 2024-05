“Cabo Verde deve assumir um posicionamento de liderança perante as organizações internacionais”

A segunda edição da Leadership Summit Cabo Verde realiza-se nos próximos dias 7, 8, 9 e 10 de Maio, na Cidade da Praia, com o tema “Liderança Atlântica - Sustentabilidade Energética, Turística e Digital”. Filipe Vaz, Director-Geral da Tema Central e coorganizador da Cimeira, falou com o Expresso das Ilhas sobre a edição deste ano.

Depois de um Leadership Summit sobre a nova liderança digital, vem aí a próxima cimeira sobre liderança atlântica. Comecemos por aqui, o que é e o que distingue a liderança atlântica?

No ano passado realizámos, em conjunto com a The Office, a primeira edição da Leadership Summit Cabo Verde com foco em especial na transição digital e todos os desafios que se colocam às lideranças perante esta nova realidade. Para todos os países e organizações, em especial em Cabo Verde que tem características arquipelágicas muito próprias, o digital representa uma oportunidade única que deve ser bem aproveitada pelos decisores das organizações. Este não, na segunda edição da Leadership Summit Cabo Verde, não quisemos deixar de lado o digital, mas sim, alargar a programação a outros temas também muito relevantes para o país como o turismo, a energia e a sustentabilidade. Por essa razão, o tema é “Liderança Atlântica – Sustentabilidade Energética, Turística e Digital”. A Liderança Atlântica pretende remeter para o posicionamento geoestratégico de Cabo Verde e as vantagens e oportunidades que o país pode e deve conseguir aproveitar ao estar situado entre África, Europa e as Américas. Pode dizer-se que existem outros territórios, nomeadamente os integrados na Macaronésia, que terão as mesmas vantagens, mas repare-se que Cabo Verde, ao contrário desses outros territórios, é um estado independente e soberano o que, só por si, lhe confere um posicionamento de liderança que, a meu ver, deve ser assumida até perante as organizações internacionais.

Que ideias novas podemos antecipar, ou que esperam que saiam, dos debates sobre sustentabilidade energética, turística e digital?

Iremos levar aos palcos grandes oradores nacionais e internacionais que certamente permitirão a toda a assistência, tanto os líderes actuais como os líderes do futuro, encararem os desafios da sustentabilidade digital, turística e energética de uma forma bem mais esclarecida. Permito-me destacar a presença de oradores como Brian Klaas, um autor best-seller que estará pela primeira vez em Cabo Verde e que tem um trabalho muito relevante na determinação das características dos líderes de organizações e estados, David Simas que presidiu à Fundação Obama e que está atualmente na Emerson Collective, um projeto de Laurene Jobs, viúva de Steve Jobs, Adriana Reais Pinto, especialista em políticas internacionais para a transição digital, Margarida Segard, Directora da ISQ Academy, Cláudia Coelho, Partner da PWC, que analisará os riscos e oportunidades para Cabo Verde no âmbito de desenvolvimento e investimento sustentáveis, Bruno Castro, CEO da Visionware que traz uma análise dos desafios para a segurança digital, Karamba Badio, que aborda estas questões na perspectiva do investimento financeiro, Harrison Phillips, fundador da Banfana que apresentará as oportunidades da comunicação digital, Alexandre Abade, CEO dos hotéis Oásis, Miguel Lino Ferreira, professor da Nova SBE que vem apresentar a sua perspectiva para Cabo Verde como farol de progresso, e Abdel Camará, CEO do grupo Aliz e que traz vasta experiência no empoderamento de líderes de organizações, entre outros. A estes oradores internacionais juntam-se personalidades de referência de Cabo Verde, com especial destaque para os senhores Primeiro-Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, Ministros e Secretários de Estado, assim como os magníficos reitores das principais universidades e líderes de várias organizações públicas e privadas do país.

São estes os grandes temas do momento? Ou são os temas principais para abordar actualmente em Cabo Verde?

Eu diria que estes são os temas do momento para todas as organizações, mas que em Cabo Verde têm especial relevância já que o turismo, a energia e o digital são factores cruciais para o desenvolvimento do país. Claro que o financiamento dos projectos também é um tema que tem de estar sempre equacionado. Por essa razão, iremos lançar no dia 8 de Maio no TechPark uma call para um concurso de apoio a projectos a desenvolver em Cabo Verde que resultará de um protoloco a celebrar entre os Business Angels de Cabo Verde e de Portugal e que, nos próximos meses, irá permitir alavancar projectos locais que demonstrem ser rentáveis.

Que balanço podemos fazer do primeiro Leadership Summit em Cabo Verde? O que perdurou? O que se aprendeu para esta segunda edição?

A primeira edição de Leadership Summit Cabo Verde excedeu as melhores expectativas, já que recebemos uma adesão massificada da sociedade, grande repercussão nos órgãos de comunicação social e feed-back muito positivo por parte de todas as organizações públicas e privadas que estiveram envolvidas. Contudo, a Leadership Summit é um projeto que se prolonga durante todo o ano, já que produzimos conteúdos relevantes na produção de conhecimento para líderes que divulgamos assiduamente através do site Líder e respectivas redes sociais. Realizamos ainda vários encontros dos nossos grupos de conselheiros para análise das questões mais relentes na perspectiva das lideranças e tentamos criar condições para que, de facto, haja cada vez mais e melhores líderes. Na primeira edição percebemos que o envolvimento da comunidade é muito valorizado e importante. Por isso, este ano integramos no programa da Leadership Summit vários side events que decorrerão na Praia, com destaque para a inauguração da recuperação das instalações da Associação Gota D’arte, tertúlia literária na livraria Nhô Eugénio, lançamento do concurso Liderança e Empreendedorismo no TechPark, jantar oficial de abertura no Hotel Oásis Praia Mar, almoço de honra no restaurante Poeta, para além dos momentos principais que decorrem na Assembleia Nacional dia 9 de Maio e na Universidade de Cabo Verde, dia 10 de Maio.

Acham que estão a convencer cada vez mais cabo-verdianos para virem a ser líderes?

A avaliar pelo retorno que temos recebido creio que sim, mas mais importante do que isso, é que os cabo-verdianos fiquem cada vez mais conscientes da relevância de ser e ter líderes preparados para enfrentar os desafios do futuro. Aliás, nesse sentido, durante a Leadership Summit iremos lançar o primeiro curso de pós-graduação em Liderança Atlântica que será um projecto conjunto da Universidade de Cabo Verde e da Nova SBE. Este curso certamente que irá permitir aos actuais e futuros líderes de organizações públicas e privadas capacitarem-se para conseguirem promover o desenvolvimento sustentado e eficiente de Cabo Verde.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1170 de 1 de Maio de 2024.