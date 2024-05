Presidente da CCS espera que solução do problema dos transportes seja encontrada “o mais breve possível”

O presidente da Câmara de Comércio do Sotavento (CCS) observou hoje que o problema dos transportes aéreo e marítimo no país afecta a todos, pelo que disse esperar que a solução seja encontrada “o mais breve possível”.

Esta reação foi dada à imprensa por Marcos Rodrigues à margem da inauguração, na Cidade da Praia, da Delegação da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo, no quadro da parceria com a Câmara Municipal da Praia e a Câmara de Comércio do Sotavento.

Segundo disse, essa questão constitui “uma das grandes preocupações” na “unicidade do mercado” e na “melhoria do desempenho” da actividade empresarial em Cabo Verde.

“É realmente um problema que se coloca ao tecido empresarial, mas que se coloca ao país, que se coloca a todos nós sem excepção e que devemos trabalhar arduamente para conseguirmos encontrar o melhor caminho”, afirmou, manifestando-se “expectante” de que as coisas possam melhorar.

Pois, assegurou, o Governo já assumiu realmente que irá assumir esse desempenho da solução para o problema, que seja “o mais breve possível”, para que haja uma “unicidade territorial” de forma a justificar os ganhos para todos.

“Para a economia, para a circulação de pessoas, para as liberdades e garantias que todos nós temos direitos a movimentar sem qualquer problema a nível nacional”, almejou.