Cabo Verde é o quinto destino mais popular da RIU Hotels

Cabo Verde consolidou-se como o quinto destino mais popular da cadeia de hotéis RIU, que opera em 21 países. Em 2023, a RIU recebeu 363.694 clientes no arquipélago, representando um aumento de 16% relativamente ao ano anterior.

Segundo os dados apresentados hoje na Praia pelo membro do conselho da Administração da RIU Joan Trian, Cabo Verde é o quinto destino mais procurado após Espanha, México, República Dominicana e Jamaica.

A cadeia de hotéis RIU, que opera 97 hotéis em 21 países, recebeu em 2023 um total de 6,4 milhões de clientes, dos quais 363.694 visitaram Cabo Verde, um aumento de 16% relativamente ao ano anterior.

"A situação geopolítica na Palestina e em Israel tem redirecionado muitos turistas para Cabo Verde, e esperamos que 2024 seja um ano ainda melhor que 2023, atingindo novos recordes," previu Trian.

Conforme o responsável, as receitas no país atingiram 22 mil milhões de escudos, com um pagamento de 3.944 milhões de escudos em impostos. Além disso, a RIU investiu 772 milhões de escudos e todos os lucros foram reinvestidos em Cabo Verde.

No ano passado, disse, a RIU teve resultados de 6 mil milhões de escudos, totalmente reinvestidos no país.

Em termos de força de trabalho, a RIU emprega 3.438 trabalhadores em Cabo Verde, dos quais 3.188 são locais. Este grupo é composto por 2.003 mulheres e 1.435 homens.

"Vamos continuar a reformar os hotéis, ampliar a oferta turística e melhorar as infraestruturas e as ligações interilhas. Estamos totalmente alinhados com os objectivos do governo de Cabo Verde de reduzir as emissões e alcançar zero emissões líquidas até 2050," destacou Trian.

Após a primeira abertura em 2005, a empresa hoteleira manteve a aposta em Cabo Verde onde tem seis estabelecimentos, o último dos quais, o RIU Palace Santa Maria, inaugurado em Março de 2021, com 1.001 quartos.