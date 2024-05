Electra: Menos cortes de energia em 2023, mas mais prolongados

O número de interrupções gerais no fornecimento de electricidade no país diminuiu 18%, de 2022 para 2023, mas as falhas duraram mais tempo, chegando a 64,2 horas, segundo a eléctrica estatal.

No ano passado, a Electra, empresa na lista de privatizações do Estado, registou um total de 85 interrupções (indicados como 'blackouts', interrupções gerais), em diferentes ilhas, menos 19 que no ano anterior (105), lê-se no relatório e contas, consultados hoje pela Lusa. No entanto, a duração das falhas de energia aumentou em 25,5%, passando de 3.071 minutos em 2022, para 3.857 minutos no ano passado, equivalente a 64,2 horas, quase três dias. O número de horas de interrupção de energia foi “inflacionado” pelos cortes na ilha Brava, responsáveis por 2.108 minutos, mais de metade do tempo total sem carga. Conforme os mesmos dados, a ilha de São Nicolau foi a que registou o maior número de interrupções gerais de energia durante o ano passado (25), totalizando 460 minutos. Em sentido contrário, registaram-se diminuições em Santo Antão, São Vicente e Santiago que contabilizou apenas quatro interrupções gerais no fornecimento de energia em 2023. A Electra produziu 572,9 Gigawatts/hora de electricidade, um aumento de 2,9% em relação a 2022, mas quase um quarto dessa produção ainda é perdida (24%) devido a furto e facturas por cobrar. A empresa melhorou os resultados líquidos em 70%, em 2023, mas ainda continuam negativos em 232 milhões de escudos, de acordo com o mesmo relatório e contas. A partir de sábado, a Electra divide-se em três, em resultado da extinção das filiais Norte e Sul e da sua cisão. A separação resultou na criação da Empresa de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC SA), da Empresa de Distribuição de Electricidade de Cabo Verde (EDEC SA) e do Operador Nacional do Sistema Eléctrico de Cabo Verde (ONSEC SA). A EDEC e a EPEC vão ser privatizadas, enquanto a ONSEC vai manter-se na esfera pública, controlando todas as operações de sistema eléctrico cabo-verdiano. Com um capital social de 1,6 mil milhões de escudos, a Electra tem cerca de 200 mil clientes e 826 trabalhadores. A estrutura accionista é composta pelo Estado (77,7%), Instituto Nacional de Previdência Social (INPS – 16,6%) e os municípios (5,7%).

