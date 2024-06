​Governo reitera compromisso com estabilidade e diversificação económica na 3ª edição do Cabo Verde Investment Forum

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reafirmou hoje o compromisso do governo em alcançar a estabilidade econômica, aprimorar o ambiente de negócios e impulsionar a diversificação da economia para o contexto em que operam as empresas. Essas medidas visam fortalecer as bases para atrair investimentos e um crescimento sustentável em Cabo Verde.

No seu discurso de abertura, na terceira edição do Cabo Verde Investment Forum, que arrancou hoje, na ilha do Sal, o primeiro-ministro destacou a importância da estabilidade política, social e económica, alinhadas com a boa governança e a baixa corrupção, como elementos-chave para atrair investimentos.

"No horizonte 2024/2026, as prioridades do governo, partilhadas com parceiros sociais (centrais sindicais e câmaras de comércio e de turismo) através do Acordo de Concertação Estratégica, são: Garantir a estabilidade macroeconómica, promover a melhoria do ambiente de negócios e a redução dos custos do contexto e diversificar a economia".

Segundo Ulisses Correia e Silva, a aceleração da transformação digital da Administração Pública, a melhoria das conectividades aérea e marítima, a aceleração da transição energética, a estratégia da água para a agricultura associada às energias renováveis, a melhoria da competitividade fiscal, a revisão do Código Laboral e a reforma da Segurança Social, são prioridades em curso visando a melhoria da competitividade das empresas e o aumento da produtividade.

"O turismo continuará a desenvolver-se. Há aumento da procura externa por Cabo Verde. Temos o desafio de aumentar a oferta em todas as ilhas, incluindo Sal e Boa Vista. Temos a ambição de um turismo sustentável, com ofertas diferenciadas em todas as ilhas".

O chefe do governo apontou também que na economia azul, o governo está a posicionar Cabo Verde como uma plataforma logística e marítima na actividade portuária, reparação naval, produção de energia limpa, pesca, aquacultura, turismo e eventos náuticos internacionais. Na Economia Digital, o primeiro-ministro assegura esforços para posicionar Cabo Verde como um forte provedor de produtos e serviços digitais. "Este ano, teremos a conclusão dos Parques Tecnológicos da Praia e do Mindelo. Pretendemos aumentar a contribuição da indústria no PIB, no emprego e nas exportações, com aposta, designadamente, na indústria pesqueira, aquacultura e na indústria farmacêutica", avançou.

A terceira edição do Cabo Verde Investment Forum conta com a apresentação de diversos painéis, incluindo o Turismo como pilar económico maior de Cabo Verde, seguido de painéis na economia azul, economia verde, energias renováveis e a economia digital, e espera-se a presença de dezenas de instituições financeiras internacionais.

Recorda-se que a primeira edição do Cabo Investment Fórum aconteceu em 2019, a segunda em 2022 e agora a terceira que começa hoje, quarta-feira e termina na quinta-feira, 13 de Junho.