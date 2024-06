CV Interilhas anuncia viagens extras de Santiago para São Vicente no dia 20 de Junho

A CV Interilhas informou hoje que realizará duas viagens extra no próximo dia 20 de Junho, partindo da ilha de Santiago com destino à ilha de São Vicente, passando pela ilha do Fogo.

Num comunicado de imprensa, a emprensa anunciou a rota Santiago/Fogo às 10h00 e Fogo/São Vicente às 17h00. Os passageiros que já compraram bilhetes para viajar de Santiago para São Vicente no dia 20 de Junho manterão suas viagens, realizando a conexão via ilha do Fogo. A mesma fonte justifica que essa conexão foi necessária devido a um ajuste operacional para o transporte de uma grua da Enapor, que será utilizada na operação do Porto de Vale dos Cavaleiros, na ilha do Fogo. Este transporte só é possível no navio Dona Tututa, devido às suas características específicas.

