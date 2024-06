Investidores arrecadam 12ME para novo hotel em São Vicente

A Maseyka Holdings Investments arrecadou 1,3 mil milhões de escudos (12 milhões de euros) numa emissão obrigacionista em Cabo Verde, para concluir a construção de um hotel na ilha de São Vicente, anunciou esta sexta-feira a bolsa de valores do arquipélago.

“O valor arrecadado na operação será utilizado para o cofinanciamento da construção do Hotel Four Points by Sheraton na ilha de São Vicente, Cidade do Mindelo, na zona de Laginha”, anunciou Miguel Monteiro, presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC).

O Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado (FSGIP) participou na operação, “fornecendo garantia aos obrigacionistas”, fator considerado “essencial para o sucesso da operação”, acrescentou.

“Esta é a primeira operação através da BVC que contou com a participação do FSGIP, uma instituição fundamental para o nosso ecossistema de financiamento”, referiu o PCA da bolsa cabo-verdiana.

O empreendimento foi anunciado em 2021, altura em que o Governo o declarou como “investimento de interesse excepcional no quadro da estratégia de desenvolvimento económico do país”, com isenções fiscais e aduaneiras, na construção e nalguns períodos da exploração.

O empreendimento prevê 130 quartos e suítes, restaurantes, lojas e espaços de apoio e serviços, a inaugurar até final do ano.

O projecto contempla ainda uma segunda fase com aumento da capacidade de alojamento na ilha.

“Cabo Verde está a crescer muito em termos de turismo e precisa de mais camas”, assinalou Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, na cerimónia de apresentação de resultados, assinalando ainda ser prova de como o FSGIP funciona.