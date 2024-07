EDEC, nova empresa de distribuição de energia, iniciou operação no dia 1 de Julho

A Empresa de Distribuição de Eletricidade de Cabo Verde( EDEC) entrou em funcionamento nesta segunda-feira, 1, segundo informou o Conselho de Administração da empresa no Facebook.

O comunicado informa que o Conselho de Administração é composto pelo Presidente Luís Teixeira, pelos Administradores Executivos Neusa Lima, Osvaldino Lopes e Antão Cruz, e pela Administradora não Executiva Delmira Veiga.

A criação da EDEC SA faz parte da estratégia do Governo para reestruturar o sector eléctrico, com a missão de distribuir e comercializar electricidade em todo o território nacional.

"A mensagem que o CA quer transmitir aos clientes a nível nacional, é de confiança neste processo de mudança que está a decorrer com toda a normalidade nas relações comerciais com os clientes e na prestação do serviço", lê-se no comunicado.

Sector da água mantém-se na Electra

Hoje, entretanto, o Conselho de Administração da ELECTRA que o sector da água mantém-se na empresa, com Produção e Distribuição, sendo as ilhas de São Vicente e Sal com produção e distribuição, e na Cidade da Praia com produção.