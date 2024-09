A SolAtlântico, Empresa de Transporte Público, Lda, anunciou o aumento dos preços dos passes mensais, a partir do dia 1 de Outubro.

O passe estudante que antes custava 2.300 escudos passa a custar 2.500 escudos.

Já o passe geral que antes era 2.900 passa a ser 3.100 escudos. O passe da terceira idade passa a custar 2.100 escudos.

De referir que no Boletim Oficial publicado no passado dia 19, consta que a tarifa do bilhete avulso para o serviço de transporte colectivo urbano de passageiros na cidade da Praia permanece fixada em 43 escudos, enquanto no Mindelo passou de 43 para 42 escudos.