Preço médio dos combustíveis recua 4%

Os preços máximos dos combustíveis descem, em média 4,47%, em Outubro, face a Setembro, de acordo com a actualização mensal, publicada esta segunda-feira pela autoridade reguladora.

Nos postos de abastecimento para automóveis, a gasolina recua para 125,5 escudos por litro, enquanto o gasóleo passa a ser vendido a 110,60 escudos.

O gás butano é o único combustível que aumenta, com o preço a subir 1,41%, sendo que cada garrafa de 12,5 quilos passa a custar 1.797 escudos.

Comparativamente ao período homólogo (Outubro de 2023), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 20,55%, indicou a Autoridade Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

A actualização foi feita de acordo com o mecanismo de indexação mensal e a descida foi justificada com variações registadas no mercado internacional e com uma valorização do euro face ao dólar, durante o mês de Setembro, “evolução do câmbio que tende a diminuir os preços dos produtos petrolíferos no mercado interno”, explicou a ARME.