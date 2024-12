​Preços dos combustíveis registram aumento médio de 0,73%, com variações no Gás Butano e Gasolina

O gás butano, a gasolina, o fuelóleo 180 e o fuelóleo 380 estão mais baratos desde a meia-noite. Em sentido contrário, os preços do petróleo, do gasóleo normal, do gasóleo eletricidade e do gasóleo marinha aumentaram. O aumento médio dos preços dos combustíveis é de 0,73%, anunciou hoje a ARME.

De acordo com a nova tabela da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) os novos preços máximos dos combustíveis, que vigoram desde as 00 horas, registam um acréscimo médio de 0,73 por cento. Assim, de acordo com a nova tabela de preços, a Gasolina passa a ser vendida a 130,50 ESC/L; o Gasóleo Normal, a 117,20 ESC/L; o Gasóleo para Eletricidade, a 103,40 ESC/L; o Gasóleo Marinha, a 91,10 ESC/L; o Petróleo, 135,20 ESC/L; o Fuel 380, passa a custar 83,30 ESC/Kg e o Fuel 180, 85,70 ESC/Kg. Já o Gás Butano passa a custar a granel 150,10 ESC/Kg; sendo que: as garrafas de 12,5Kg; vendidas a 1877,00 ESC; as de 6Kg, a 901,00 ESC; as de 3 Kg, a 428,00 ESC e as de 55 Kg, 8.257,00 Escudos. Deste modo, no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Fuelóleo 180 e do Fuelóleo 380 diminuíram em 2,15%, 0,76%, 0,81% e 1,42%, respetivamente. Já o Petróleo, o Gasóleo Normal, o Gasóleo Eletricidade e o Gasóleo Marinha aumentaram em 2,04%, 2,81%, 3,09%, e 3,05%, respetivamente, pelo que tudo somado, correspondem a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 0,73 por cento. Comparativamente ao período homólogo (dezembro de 2023), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 6,26% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a uma diminuição de 2,73 por cento. Os novos preços máximos de venda ao consumidor final devem vigorar de 01 a 31 de dezembro de 2024.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.