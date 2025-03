Gasolina e gás mais caros. Gasóleo mais barato em Março

​A gasolina normal e o gás butano ficam mais caros a partir hoje, 01 de Março, conforme os novos preços máximos divulgados pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME). O preço do gasóleo sofreu um ligeiro decréscimo.

De acordo com a nova tabela de preços, a gasolina antes 136 escudos a litro, passa a ser vendida a 142,70 escudos, o gasóleo normal de 123 escudos para 119,40 escudos, o gasóleo para electricidade de 108 escudos para 103,70 escudos e o gasóleo marinha de 95 escudos para 91,40 escudos.

Já o petróleo antes vendido a 148 escudos passa para 145 escudos, o fuel 380 de 89 escudos para 84,90 escudos e o fuel 180 de 91 escudos para 87,30 escudos.

A nova tabela estipula ainda que o gás butano que custava a granel 158 escudos a kg em Fevereiro passa a custar 162,50 escudos, sendo que as garrafas de 12,5Kg, de 1.981 para 2.032 escudos, as de 6Kg, de 951 para 975 escudos, as de 3 Kg, de 452 escudos para 463 escudos e as de 55 Kg, de 8.717 para 8.940,00 escudos.

Segundo a ARME, no mercado interno, os preços do petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Electricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 180 e do Fuelóleo 380 diminuíram em 2,09%, 3,55%, 4,07%, 3,99%, 4,38% e 4,61%, respetivamente, enquanto os do Butano e da Gasolina aumentaram em 2,52% e 4,24%, pelo que tudo somado, corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 1,99 por cento.

Em comparação com ao período homólogo (Março de 2024), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um decréscimo de 3,97% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um aumento de 0,45 por cento.

Os novos preços vigoram até ao 31 de Março de 2025.