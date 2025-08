Combustíveis mais caros em Agosto

Os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir de hoje. A actualização mensal da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) aponta para um acréscimo médio de 4,02% nos preços máximos dos produtos petrolíferos, após já terem aumentado 3,08% em Julho.

Segundo a nova tabela divulgada esta quinta-feira, a gasolina passa a ser vendida a 131,40 escudos por litro, contra os 130 escudos praticados em Julho.

O gasóleo normal sobe de 108 para 114,10 escudos/litro, o gasóleo para electricidade de 92 para 98,40 escudos/litro e o gasóleo marinho de 81 para 86,80 escudos/litro.

O preço do petróleo aumenta de 133 para 136,80 escudos por litro, enquanto o fuel 380 passa de 73 para 75,70 escudos/kg e o fuel 180 de 75 para 78,50 escudos/kg.

No que toca ao gás butano, o preço a granel sobe de 128,40 para 133 escudos/kg. As garrafas de 12,5 kg passam a custar 1.663 escudos (mais 58 escudos), as de 6 kg 798 escudos (mais 27 escudos), as de 3 kg 379 escudos (mais 13 escudos) e as de 55 kg 7.317 escudos (mais 253 escudos).