ARME actualiza preços dos combustíveis com aumento de 2,93% em Fevereiro

Os combustíveis passam a ser vendidos a partir desta quinta-feira, 01 de Fevereiro, com um aumento de 2,93%, anunciou hoje a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela, a gasolina passa a ser vendida a 136,30 escudos por litro, o petróleo a 143,20 escudos por litro e o gasóleo normal a 126,9 escudos.

O gasóleo para electricidade passa a ser vendido a 113,20 escudos, o gasóleo marinha, a 98 escudos, o fuel 380 a 86,90 escudos e o fuel 180, a 90 escudos.

A nova tabela de actualização estipula ainda que o gás butano, passa a ser vendido a granel a 143 escudos um quilograma, sendo as garrafas de 12,5 Kg, vendidas a 1.787 escudos, as de 06 Kg, a 858 escudos, as de 3 kg, a 407 escudos e as de 55 Kg, a 7.864 escudos.

Sendo assim, precisa a ARME, em termos processuais, os preços da gasolina, do petróleo, do gasóleo normal, do gasóleo electricidade, do gasóleo marinha, do fuelóleo 180 e do fuelóleo 380 aumentaram em 3,18%, 3,77%, 3,17%, 3,57%, 3,59%, 3,81% e 3,82%, respectivamente, enquanto o preço do gás butano diminuiu em 1,45%.

Em comparação com o mês homólogo (Fevereiro de 2023), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a uma diminuição de 9,36% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um aumento de 1,44%.

Os novos preços vigoram até ao próximo dia 29 de Fevereiro.