Mês de Março com combustíveis mais caros

Os combustíveis ficam mais caros a partir desta sexta-feira, 01 de Março, com a subida generalizada em todos os produtos, conforme os novos preços máximos divulgados pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com a nova tabela os preços dos produtos regulados sofreram um aumento de 3,29 por cento (%), passando a gasolina a ser vendida a 143,60 escudos por litro, o petróleo a 143,60 escudos litro, o gasóleo normal a 131,40 escudos litro, o gasóleo para electricidade a 117,70 escudos litros e o gasóleo marinha por 101,90 escudos litro.

O Fuel 380 passa a ser vendido a 89,60 escudos/quilo e o Fuel 180 por 93,00 escudos/quilo, o gás butano passa a valer a granel 146,90 escudos/quilogramas (kg), sendo que as garrafas de 12,5kg vendidas a 1836,00 escudos, as de 6kg a 881,00 escudos, as de 3 Kg por a 419,00 escudos e as de 55Kg por 8078,00 escudos.

De acordo com a ARME em termos percentuais, no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Electricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuel 180 e do Fuel 380 aumentaram em 2,73%, 5,36%, 0,28%, 3,55%, 3,98%, 3,98%, 3,33% e 3,11%, respectivamente, pelo que tudo somado, corresponde a um acréscimo médio de 3,29%, nos preços dos combustíveis.

Entretanto, a mesma fonte adianta que quando comparado com o período homólogo, isto é Março de 2023, regista-se a variação média nos preços dos combustíveis correspondente a uma diminuição de 4,90%.

Já relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um aumento de 3,13 por cento, acrescenta a mesma fonte.

Os novos preços vigoram até 31 de Março.