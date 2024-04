Combustíveis com tendência mista em Maio

Gasolina, petróleo e fuel vao ficar mais caros em Maio, enquanto gasóleo e gás butano ficam mais baratos

A ARME anunciou hoje a actualização dos preços dos combustíveis para o mês de Maio.

De acordo com a nova tabela, os preços do Butano, Gasóleo Normal, Gasóleo para Eletricidade e Gasóleo Marinho diminuíram, enquanto os preços da Gasolina, Petróleo, Fuel 380 e Fuel 180 aumentaram.

Assim, refere a ARME, em Maio, "o Gasóleo normal passa a ser vendido a 128,00 ECV/L; a Gasolina, a 154,50 ECV/L; o Petróleo, a 141,10 ECV/L; o Gasóleo para Eletricidade, a 114,30 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 98,90 ECV/L. O Fuel 380 a ser vendido a 94,20 ECV/L e o Fuel 180, a 96,80 ECV. O Gás butano passa a ser vendido a granel por 143,500 ECV/ KG, sendo: as garrafas de 12,5 Kg, vendidas a 1.794,00 ECV; as de 6 Kg, a 861,00 ECV; as de 3kg, a 409,00 ECV e as de 55 Kg, a 7.895,00 ECV".

A reguladora refere que em termos percentuais, no mercado interno, os preços do Butano, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade e do Gasóleo Marinha diminuíram em 3,63%, 0,23%, 0,26% e 0,30%, respetivamente, enquanto os da Gasolina, do Petróleo, do Fuelóleo 180 e do Fuelóleo 380 aumentaram em 4,04%, 0,79%, 2,54% e 2,84%, respetivamente.

"Tudo somado, corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 0,72%. Comparativamente ao período homólogo (maio de 2023), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 5,31% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um aumento de 2,30%".