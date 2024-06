Combustíveis mais baratos em Junho

Os combustíveis estão mais baratos desde às zero horas deste sábado. De acordo com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), os preços médios dos combustíveis, registaram um decréscimo medio de 6,29 %.

Segundo a nova tabela, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Electricidade e Gasóleo Marinha diminuíram 5,55%, 6,21% e 6,17%, respectivamente. O Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380, diminuíram 7,23% e 7,22%, a Gasolina está 6,15% mais barata e o preço do Petróleo desceu 4,39%. O gás Butano registou uma diminuição de 7,39.

Assim, conforme a nova tabela, a Gasolina passa a ser vendida a 145,00 ECV/L; o Gasóleo Normal, a 120,90 ECV/L; o Gasóleo para Electricidade, a 107,20 ECV/L; o Gasóleo Marinha, a 92,80 ECV/L; o Petróleo, a 134,90 ECV/L, o Fuelóleo 380, a 89,80 ECV/L, e o Fuelóleo 180, a 87,47 ECV/L.

O Butano passa a ser vendido a granel por 132,90 ECV/kg, sendo que as garrafas de 3 Kg passaram a custar 379,00 ECV; as de 6 kg, 798,00 ECV; as de 12,5 kg, 1.661,00 ECV e as de 55 kg, 7.310,00 ECV.

“Esta descida foi atenuada, sobretudo, pela desvalorização do dólar norte-americano que torna mais barata a transação do petróleo para os países detentores de outras moedas, a decisão da Arábia Saudita de aumentar os preços oficiais de venda de petróleo, em junho, à Ásia, ao Noroeste da Europa e ao Mediterrâneo e pelas expectativas de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus Aliados (OPEP+) prolongarão os cortes na oferta até ao segundo semestre do corrente ano”, lê-se no comunicado da ARME.

Os actuais preços são válidos até 30 de Junho.